Communiqué de presse: Magie caméléonienne des couleurs – le Foyer d'art Helvetia présente des œuvres de Giacomo Santiago Rogado

Fasciné par les couleurs et leurs propriétés, Giacomo Santiago Rogado (*1979) crée des images d'une beauté envoûtante. En expérimentant constamment matériaux et techniques, l'artiste obtient d'étonnants effets picturaux et illusions d'optique dans ses œuvres. L'œuvre de Rogado occupe une place de choix dans la peinture contemporaine. Les œuvres du Berlinois par adoption ont déjà maintes fois fait l'objet d'expositions muséales individuelles, la dernière fois au Musée des Beaux-Arts de Soleure en 2019.

Dans l'exposition «Chameleon» au Foyer d'art Helvetia, Rogado présente une sélection d'œuvres grand format. Les tableaux créés au cours des dix dernières années ont été réalisés à différentes périodes de création et montrent non seulement la cohérence de son évolution artistique, mais aussi l'impressionnante flexibilité de l'artiste. Outre les peintures, l'exposition fait également découvrir des œuvres sur papier de l'artiste.

Engagement en faveur de l'art

L'exposition «Chameleon» de Giacomo Santiago Rogado est à voir jusqu'au 19 novembre 2020 le jeudi de 16 h à 20 h. L'entrée est gratuite. En organisant périodiquement des expositions temporaires dans son Foyer d'art, Helvetia ouvre grand les portes de sa propre collection d'art suisse contemporain qui, avec plus de 2 000 œuvres signées par quelque 400 artistes, est l'une des plus importantes du pays. Les artistes qui exposent au Foyer d'art ont ainsi la possibilité de faire découvrir leurs travaux à un large public. Trois ou quatre expositions sont organisées chaque année. Assureur d'œuvres d'art, Helvetia témoigne aussi de son engagement à travers son Prix d'art Helvetia qui soutient les jeunes artistes à l'aube de leur carrière professionnelle.

Informations essentielles sur l'exposition «Chameleon»

Du 20 août au 19 novembre 2020

Tous les jeudis de 16 h à 20 h

Heures d'ouverture supplémentaires:

Kunsttage Basel:

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2020, de 10 h à 18 h

Art et méditation avec Amanda Haas:

Vendredi18 septembre 2020, de 11 h à 12 h

Entretien avec Giacomo Santiago Rogado:

Vendredi 18 septembre 2020, de 12h00 à 12h30

Foyer d'art Helvetia, Steinengraben 25, 4051 Bâle

Entrée gratuite

A l'intention des journalistes

Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Chameleon» en dehors des heures d'ouverture officielles. Pour profiter de cette offre, veuillez contacter le service de presse d'Helvetia:

Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Giacomo Santiago Rogado: Coalescence (Camouflage, Phthalocyanine Emerald), 2019

acrylique et huile sur toile, 40 x 30 cm

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.