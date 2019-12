Communiqué de presse: Mesures de l'UE visant à stabiliser les revenus des agriculteurs: des problèmes de faible utilisation et de surcompensation, selon la Cour des comptes européenne

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 5 décembre 2019

Mesures de l'UE visant à stabiliser les revenus des agriculteurs: des problèmes de faible utilisation et de surcompensation, selon la Cour des comptes européenne

Les instruments de l'UE destinés à aider les agriculteurs à protéger leurs revenus contre la baisse des prix et les pertes de production n'ont qu'en partie atteint leurs objectifs et leur utilisation reste faible et inégale, selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne. En outre, certaines mesures exceptionnelles n'ont pas été bien ciblées et peuvent entraîner des surcompensations disproportionnées, affirment les auditeurs.

La politique agricole commune (PAC) de l'UE comprend une série de mesures destinées à garantir des revenus stables et convenables aux agriculteurs. Le montant des paiements directs en faveur des 6,4 millions d'agriculteurs dans les 28 États membres s'élève à 41 milliards d'euros par an.

Outre les paiements directs, la PAC comporte des instruments spécifiquement prévus pour prévenir et gérer les risques et les crises dans le secteur agricole. Par exemple, les assurances et les fonds de mutualisation peuvent servir à stabiliser les revenus des exploitations. Il existe également des mesures exceptionnelles visant à stabiliser l'ensemble du marché en cas de perturbations graves, comme lorsque la Russie a décrété, en 2014, un embargo sur certains produits agricoles importés en provenance de l'UE.

Les auditeurs ont plus particulièrement examiné la question de savoir si ces outils avaient été mis en œuvre de manière efficiente et s'ils produisaient des résultats. Ils ont notamment centré leur attention sur l'aide à l'assurance fournie par l'UE et sur les mesures exceptionnelles adoptées dans le secteur des fruits et légumes à la suite des sanctions russes de 2014.

Les auditeurs reconnaissent que la CAP dispose de différents moyens de protection des revenus des agriculteurs. À cet égard, les paiements directs jouent un rôle important. Ils représentent en moyenne un quart des revenus d'une exploitation et permettent aux agriculteurs de mieux faire face aux baisses de prix ou de production ainsi que, par suite, de limiter le recours à l'assurance. Parallèlement, la PAC encourage de plus en plus les mesures préventives, notamment en incitant

