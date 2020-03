Communiqué de presse: Nette augmentation des bénéfices et du volume d'affaires – mise en œuvre réussie de la stratégie dans la dernière ligne droite

Helvetia enregistre pour 2019 un développement solide de ses activités: le résultat IFRS après impôts a progressé de 24,9%, à CHF 538,1 millions, et le volume d'affaires a gagné 5,6% en monnaie d'origine et s'établit à CHF 9 454,1 millions.

Outre de solides résultats actuariels aussi bien dans les affaires vie que non-vie, les principaux moteurs de cette hausse du résultat ont été une performance nettement plus élevée des placements de capitaux et un effet fiscal positif exceptionnel.

La croissance du volume d'affaires a été essentiellement portée par les affaires non-vie (+8,3% en monnaie d'origine) en Europe et les initiatives stratégiques dans le domaine Specialty Markets.

Dans les affaires vie, la marge après coûts a augmenté en raison d'effets d'évaluation positifs dans les produits liés à des placements et d'un meilleur résultat des coûts. Les nouvelles affaires ont également connu une évolution très positive, élevant la marge sur les nouvelles affaires à 2,9%.

Dans les affaires non-vie, le ratio combiné net est à un bon niveau, à 92,3%, et s'inscrit dans l'objectif de la stratégie helvetia 20.20.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'augmenter le dividende par action de CHF 0,20 pour le porter à CHF 5,00.

Le déploiement de la stratégie helvetia 20.20 se déroule parfaitement et entre dans sa dernière ligne droite. Un jalon a été posé avec l'acquisition de l'assureur espagnol Caser.

Le lancement d'offres dans le domaine de la gestion des actifs constitue une autre étape majeure de la mise en œuvre stratégique. Helvetia met ainsi sa compétence de placement dans le domaine de l'immobilier à la disposition de tiers, élargit son offre de produits et diversifie ses sources de revenus avec des activités génératrices de commissions.

«Nous avons aussi pu tenir nos promesses en 2019. Notre résultat a nettement progressé grâce à de solides résultats actuariels, ainsi qu'aux évolutions favorables sur les marchés des capitaux et à un effet fiscal exceptionnel. La croissance des primes a également été réjouissante», se félicite Philipp Gmür, CEO du groupe Helvetia, en se penchant sur l'année écoulée.

Forte progression du résultat grâce aux rendements des placements et à un effet fiscal exceptionnel

En 2019, Helvetia a enregistré un résultat IFRS après impôts de CHF 538,1 millions, qui dépasse largement celui de 2018 (CHF 431,0 millions). Outre de solides résultats actuariels dans les affaires vie et non-vie, les bons résultats de placement réalisés grâce à l'évolution favorable des marchés des actions expliquent cette augmentation. Enfin, Helvetia a profité d'un effet fiscal positif exceptionnel à hauteur de CHF 93,2 millions, qui résulte essentiellement de la réévaluation des provisions latentes pour impôts dans le sillage de la réforme fiscale fédérale en Suisse et des dispositions fiscales cantonales qui en découlent.

Dans les affaires non-vie, le résultat IFRS après impôts s'est élevé à CHF 398,5 millions (2018: CHF 332 millions), ce qui représente une hausse de 20,0%. Dans les affaires vie, le résultat a progressé de 51,7%, à CHF 224,4 millions en 2019 (2018: CHF 147,9 millions). Le résultat des Autres activités s'est monté à CHF -84,8 millions (2018: CHF -48,9 millions). Il a notamment été influencé par les effets de consolidation habituels des fonds attribués à ce segment qui ont été négatifs en 2019, une baisse du résultat de la réassurance interne ainsi qu'une augmentation des coûts, principalement à la suite de projets.

Ratio combiné toujours conforme à la stratégie

Dans les affaires non-vie, le ratio combiné net s'est inscrit à 92,3% au niveau du groupe, dépassant ainsi légèrement le niveau de 2018 (91,0%). Il reste donc à un très bon niveau par rapport à l'objectif stratégique de moins de 93%. Cette augmentation s'explique par un taux de sinistres plus élevé suite à des effets de règlement avec un meilleur taux de sinistres durant l'exercice. Le taux des coûts reflète des coûts de distribution plus importants du fait de changements dans le mix de canaux de distribution et de produits ainsi que des coûts de projet eux aussi plus élevés.

Évolution positive des nouvelles affaires dans le domaine vie

La marge sur les nouvelles affaires a grimpé à 2,9% par rapport à l'année dernière (2018: 1,7%) et dépasse ainsi nettement l'objectif de la stratégie helvetia 20.20. Cette amélioration a été portée par les affaires collectives vie suisses. D'une part une adaptation du modèle, qui a entraîné une baisse des besoins en capitaux, et d'autre part une diversification plus avantageuse ont été bénéfiques à la marge sur les nouvelles affaires.

Les affaires non-vie comme moteur de croissance

Le volume d'affaires a atteint CHF 9 454,1 millions (2018: CHF 9 073,3 millions). En données corrigées des effets de change, cela représente une hausse de 5,6%. Exprimée en francs suisses, le volume d'affaires a augmenté à un taux légèrement moins élevé de 4,2% en raison de l'incidence négative des effets de change. Avec une hausse de 8,3% en monnaie d'origine, les affaires non-vie ont été le principal moteur de la croissance. Helvetia a progressé notamment dans le domaine de l'assurance choses, de l'engineering et de la réassurance active. Dans le domaine de l'assurance vie, Helvetia a également réalisé un volume d'affaires supérieur à l'année précédente (+3,0% en monnaie d'origine). Cette progression s'explique principalement par des augmentations dans les produits liés à des placements préservant le capital dans les affaires vie individuelles en Suisse, en Allemagne et en Italie. Les affaires collectives vie ont aussi enregistré une croissance (+1,8% en monnaie d'origine). Il convient de souligner à ce sujet la forte progression des nouvelles affaires avec des solutions d'assurance efficientes en termes de capital (Swisscanto et LPP Invest) dans les affaires suisses.

Forte augmentation du volume de placements

Par rapport à 2018, le volume de placements a fortement augmenté, de CHF 2,5 milliards, et se montait fin 2019 à environ CHF 54,5 milliards. Avec un produit courant des placements financiers et des immeubles de placements de près de CHF 950 millions, le niveau de l'exercice précédent a presque été maintenu, malgré le faible niveau persistant des taux d'intérêt. Le produit courant reste ainsi un pilier stable du résultat global. Les biens immobiliers et les hypothèques ont contribué plus que proportionnellement à ce résultat, à hauteur de CHF 334 millions. Le rendement direct s'est légèrement replié, passant de 2,0% à 1,9% par rapport à l'année passée.

Assise financière solide et rendement des capitaux propres en hausse

Helvetia possède toujours une solide assise financière. Le taux SST était de 215% au 30 juin 2019. Les capitaux propres ont augmenté, passant de CHF 5 097,1 millions à la fin 2018 à CHF 5 834,1 millions. Outre le bon résultat IFRS, cette progression découle de la hausse des bénéfices non réalisés imputés aux capitaux propres due à la nouvelle baisse des taux d'intérêt, surtout au premier semestre. Malgré la hausse de la base de capitaux, les rendements des capitaux propres ont été de 9,3% (2018: 8,1%).

Augmentation des dividendes et émission de nouvelles actions

En 2019, Helvetia a réalisé des fonds libres opérationnels d'un montant de CHF 279,3 millions. Aussi bien les affaires non-vie que l'assurance vie y ont contribué. Les actionnaires d'Helvetia doivent eux aussi profiter de l'évolution positive des affaires de l'année dernière. Le Conseil d'administration propose donc à l'Assemblée générale d'augmenter le dividende par action de CHF 0,20 pour le porter à CHF 5,00.

L'Assemblée générale se prononcera aussi sur l'émission de capital autorisé à hauteur de 10% du capital-actions en circulation. Environ la moitié de ce capital autorisé servira à refinancer partiellement l'acquisition de l'assureur espagnol Caser. Il est prévu que le financement se fasse pour un tiers avec des fonds propres et deux tiers avec des fonds étrangers. Le capital-actions approuvé à constituer vise à donner le plus de souplesse possible au Conseil d'administration afin de réaliser ce financement par fonds propres en tenant compte de la situation sur le marché et dans l'intérêt de la société. En sa qualité d'actionnaire-clé, Patria Société coopérative soutient l'acquisition et la proposition d'émission de capital autorisé.

Par ailleurs, tous les membres du Conseil d'administration seront candidats à leur réélection lors de l'Assemblée générale.

Mise en œuvre réussie de la stratégie dans la dernière ligne droite

Avec la stratégie helvetia 20.20 Helvetia renforce son cœur de métier, exploite de nouveaux modèles d'affaires et utilise les innovations de manière ciblée. Les projets et mesures s'y rapportant sont en cours de réalisation. De plus, Helvetia est en bonne voie pour dépasser les objectifs financiers fixés pour la fin 2020 et construire ainsi une base solide pour la poursuite de son développement réussi.

Développement substantiel du segment Europe

Un jalon a été posé avec l'acquisition de l'assureur espagnol Caser annoncée en janvier 2020. La transaction doit être finalisée au cours du premier semestre 2020. Elle permettra de donner encore plus d'importance aux activités européennes en tant que deuxième pilier, de développer nettement le domaine attractif des affaires non-vie et de consolider la capacité de distribution en Espagne. Avec Caser, Helvetia peut aussi accéder à de nouveaux modèles d'affaires sous la forme d'écosystèmes dans le domaine de la santé et de la vieillesse, qui sont étroitement liés à l'activité vie et prévoyance, et ainsi générer davantage d'affaires donnant droit à des commissions.

Un cœur de métier encore renforcé par de nouveaux produits...

Pour encore mieux tenir compte des évolutions des besoins des clients, Helvetia a lancé de nouveaux produits, comme les cyber-couvertures ou ses propres assurances de fonds, et remanié ses offres actuelles, par exemple l'assurance clients privés en Suisse.

… et de nouveaux canaux de distribution

Sur le plan de la distribution, Helvetia a pu élargir la distribution bancaire en Italie et en Espagne, mais aussi développer sensiblement l'activité de courtage en Espagne. Via le canal B2B2C, Helvetia permet en outre à ses clients de souscrire une assurance pour un produit ou un service acheté directement dans le point de vente. Le développement de l'automatisation, notamment dans le traitement des sinistres, constitue une priorité dans le renforcement du cœur de métier. En Espagne, les clients d'Helvetia peuvent ainsi déclarer des sinistres concernant l'assurance ménage directement via le nouveau portail client, y compris sur smartphone. En Suisse, en Autriche et en Italie, le règlement des sinistres de véhicules à moteur, en particulier, a été simplifié et automatisé afin d'offrir plus de confort aux clients.

Nouveaux modèles d'affaires dans l'univers mobile…

Helvetia exploite de nouveaux modèles d'affaires, entre autres, avec la mise en place d'écosystèmes, tels que l'écosystème «Home» en Suisse avec MoneyPark comme point d'ancrage solide. Avec la nouvelle application de Smile, le premier assureur en ligne suisse, elle a accès au monde mobile. En 2019, Smile a obtenu le prix de l'innovation de l'assurance suisse pour son approche intégrée.

… et dans la gestion de actifs

De plus, Helvetia accomplit une autre avancée majeure avec le lancement d'offres dans le domaine de la gestion d'actifs. Elle a pour cela fondé l'entreprise Helvetia Asset Management AG, qui mettra la compétence de placement d'Helvetia dans le domaine immobilier à la disposition de tiers. Un premier fonds immobilier sera déjà lancé en avril 2020. Helvetia élargit ainsi son offre de produits et diversifie ses sources de revenus avec des activités génératrices de commissions.

Utilisation ciblée d'innovations dans l'interaction avec les clients

Helvetia a de plus en plus recours à des chatbots pour traiter les demandes des clients. Par exemple, 20% des vols de vélos sont ainsi réglés par chatbot en Suisse alémanique. Grâce à son propre fonds de capital-risque, qui est chaque année en contact avec 600 à 700 start-up, Helvetia dispose d'un accès important aux innovations. En 2019, le fonds de capital-risque a notamment pris des participations dans deux entreprises fortement axées sur l'activité B2B2C.

S'engager sur de nouvelles voies grâce aux expériences

Les collaborateurs jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la stratégie. Helvetia les encourage à participer activement au développement de l'entreprise par le biais d'expériences. L'objectif est de remettre en question ce qui existe et d'essayer de nouvelles choses au sein des équipes et des domaines. L'une de ces expériences a débouché sur une composante de service supplémentaire dans l'assurance clients privés remaniée. Lors de son nouveau lancement, l'équipe a décidé sciemment d'abandonner et de simplifier les processus habituels. Et son audace a été couronnée de succès car plus de 90% des nouvelles souscriptions incluent actuellement ce nouveau service.

«L'année dernière aussi, Helvetia a également pu accomplir un grand pas en avant. Actuellement, nous prévoyons d'atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie helvetia 20.20», explique Philipp Gmür à propos de l'état de la mise en œuvre de la stratégie. «Nous tenons ainsi notre promesse de créer de la valeur ajoutée pour nos clients, nos actionnaires et nos collaborateurs. Cela a été rendu possible grâce à l'expertise de nos collaborateurs dans notre cœur de métier et à leur volonté d'essayer de nouvelles choses.»

Visionnez la vidéo de l'interview de CEO Philipp Gmür:





Remarques

Une conférence de presse en langue allemande aura lieu aujourd'hui à 9 h. Elle sera suivie à 11 h d'une conférence des analystes assortie d'une téléconférence en anglais. Les numéros à composer pour la conférence des analystes sont les suivants: +41 (0) 58 310 50 00 (Europe), +44 (0) 207 107 06 13 (Royaume-Uni), +1 (1) 631 570 56 13 (États-Unis).

La téléconférence (en anglais) pourra être suivie sur le site Internet www.helvetia.com (audio). Un enregistrement sera disponible à partir de 16 h 30 environ sur le site www.helvetia.com.

La préimpression du rapport financier, la présentation utilisée lors de la conférence de presse et de la conférence des analystes ainsi qu'une explication sur les chiffres-clés alternatifs utilisés au sujet des performances sont disponibles dès à présent sur Internet, sous www.helvetia.com/annual-results.

Principaux chiffres-clés