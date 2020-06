Communiqué de presse - Nouvelle parution: Max Küng voyage à travers la collection d'art Helvetia

Un homme sort de sa maison de bon matin, se met en chemin et quitte la ville de Bâle en marchant le long du Rhin, qui serpente à travers le paysage. Les choses qu'il rencontre et qu'il voit, qu'il sent et qu'il éprouve sont aussi celles que l'on peut voir dans les œuvres choisies dans la collection. Dès lors, cette promenade ne se déroule donc pas seulement dans un paysage réel, mais aussi à travers la collection d'art Helvetia. Max Küng s'est laissé guider par les couleurs et les formes ainsi que par les thèmes des œuvres choisies et tisse à partir de celles-ci un récit où des descriptions précises, proches du reportage, se mélangent aux univers variés qui habitent les tableaux et œuvres d'art de Miriam Cahn, Beni Bischof, Julia Steiner, Camille Graeser, Augustin Rebetez et Thomas Huber, entre autres.

Collection d'art Helvetia

En tant qu'assureur d'art, mécène et collectionneur reconnu, Helvetia fait depuis près de 80 ans le lien entre le monde de l'art et celui de l'assurance. La collection d'art suisse contemporain est gérée de manière professionnelle et réunit plus de 2000 œuvres de plus de 400 artistes. L'accent est mis sur des groupes d'œuvres d'artistes sélectionnés. En plus des peintures et des dessins, la collection comprend aussi des photographies, des sculptures et de nouveaux médias.

L'auteur Max Küng en dit plus sur son livre dans la vidéo suivante:





Beaucoup de choses relèvent au fond du miracle - Une promenade à travers la collection d'art Helvetia avec Max Küng.



Couverture cartonnée, 2020 16,5 × 24 cm, 160 pages Avec 70 illustrations tirées de la collection d'art Helvetia ISBN 978-3-906946-25-2 € 34.00 / CHF 38.00 Publié et disponible chez About Books, Zurich. www.aboutbooks.ch



