Communiqué de presse: «Protect Me From What I Want – 15+1 ans Prix d'art Helvetia» - Exposition collective à la Kunst Halle Saint-Gall

«Protect Me From What I Want - 15+1 ans Prix d'art Helvetia» - Exposition collective à la Kunst Halle Saint-Gall

Le choix risqué d'une carrière artistique et les formes de mécénat artistique sont les thèmes de l'exposition collective «Protect Me From What I Want - 15+1 ans Prix d'art Helvetia» à la Kunst Halle Saint-Gall. L'exposition aura lieu du 17 août au 13 octobre 2019.

A l'occasion du 15e anniversaire du Prix d'art Helvetia, la Kunst Halle Saint-Gall organise une exposition collective dans laquelle les lauréats des dernières années jouent un rôle de premier plan. L'exposition traite de sujets tels que le choix risqué d'une carrière artistique ou les formes de promotion de l'art pour la jeune génération. Elle met également en avant la coopération entre les jeunes artistes et les mécènes privés, les écoles et les institutions.

La scène artistique suisse

L'exposition collective donne un aperçu des jeunes artistes en Suisse. Les artistes ont la possibilité de développer de nouveaux projets. En parallèle, l'objectif consiste à rapprocher le public du système de promotion dans l'univers artistique en Suisse. L'exposition se compose d'œuvres de Luc Mattenberger (2007), Nicole Bachmann (2008), Florian Germann (2009), Elisa Larvego (2010), Josse Bailly (2011), Thomas Moor (2014), Gina Proenza & Ruben Valdez (2018) et Kaspar Ludwig (2019) ainsi que d'œuvres de la collection d'art Helvetia. Parallèlement, on trouvera des contributions d'institutions invitées, la Sonnenstube Offspace de Lugano et la Haute école d'art et de design de Lucerne.

Engagement d'Helvetia en faveur de l'art

Depuis 2004, Helvetia Assurances décerne le Prix d'art pour encourager de jeunes artistes débutant leur carrière. Le Prix d'art d'Helvetia est donc destiné aux diplômé(e)s des hautes écoles spécialisées suisses dans le domaine des beaux-arts et arts médiatiques. Le prix consiste en une double aide de départ: outre une récompense en argent de 15 000 francs, il offre au / à la lauréat(e) la possibilité d'exposer ses œuvres en solo à la LISTE - Art Fair Basel et de toucher ainsi un public international avisé, mais aussi le grand public. Depuis sa première édition en 1996, ce grand rendez-vous artistique a pour ambition de soutenir activement les galeries ainsi que les artistes de la nouvelle génération et leurs aînés.

Le Prix d'art Helvetia est un volet essentiel de l'engagement du groupe d'assurance international en faveur de l'art. Egalement assureur d'art, Helvetia est à la tête d'une des plus grandes collections d'art contemporain suisse, dont l'histoire remonte à plus de 70 ans. La collection se compose essentiellement de peintures, de dessins et de photographies. Au Foyer d'art (son propre espace d'exposition ouvert au public au siège principal à Bâle), Helvetia organise jusqu'à quatre expositions par an qui incluent des œuvres de sa propre collection ou des présentations en solo d'artistes dont les travaux ont leur place dans la collection. L'exposition à la Kunst Halle Saint-Gall est le premier engagement public en faveur de l'art à Saint-Gall depuis la reprise de Nationale Suisse.

Chiffres clés de l'exposition «Protect Me From What I want - 15+1 ans Prix d'art Helvetia».

Du 17 août au 13 octobre 2019

Du lundi au vendredi, de 12 h à 18 h

Le samedi et dimanche, de 11 h à 17 h

Vernissage

Le vendredi 16 août 2019 à 18 h: entrée libre

Nuit des musées

Le samedi 7 septembre à 18 h

Finissage

Le samedi 13 octobre 2019 à 15 h: entrée libre

Artistes: Luc Mattenberger (2007), Nicole Bachmann (2008), Florian Germann (2009), Elisa Larvego (2010), Josse Bailly (2011), Thomas Moor (2014), Gina Proenza & Ruben Valdez (2018) und Kaspar Ludwig (2019)

Kunst Halle Saint-Gall, Davidstrasse 40, 9000 Saint-Gall



Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.