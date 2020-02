Communiqué de presse: «Rencontre au sommet» au Foyer d'art Helvetia

L'exposition «Rencontre au sommet» qui se tient actuellement au Foyer d'art Helvetia met en lumière le motif de la montagne dans l'art suisse en exposant des œuvres de la collection d'Helvetia. On peut y voir des travaux de Giovanni Giacometti, Hermann Scherer, Miriam Cahn, Studer / van den Berg, Thomas Moor et d'autres artistes.

Dans les arts visuels, il n'existe guère de motif plus suisse que la montagne. Cimes, parois vertigineuses, flancs et glaciers n'ont semble-t-il jamais cessé de fasciner les artistes. Alors quel peut être un traitement moderne de ce sujet chargé de tradition et apparemment banal? Quel intérêt les artistes contemporains peuvent-ils encore y trouver? Le monde des médias influence-t-il notre perception des montagnes? L'exposition actuelle «Rencontre au sommet» au Foyer d'art répond à ces questions et à d'autres interrogations en présentant des œuvres de la collection d'art d'Helvetia.

Des œuvres couvrant une période de plus de cent ans

L'exposition réunit des travaux sur une période de plus de cent ans. L'œuvre la plus ancienne date de 1908, il s'agit du «Piz Duan» de Giovanni Giacometti, qui porte encore nettement l'empreinte de Van Gogh: couleurs vives, contraste complémentaire entre le bleu et l'orange, coup de pinceau divisionniste.

«Davoser Landschaft» de Hermann Scherer date de 1924, l'année où le jeune artiste séjourna chez l'expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner à Frauenkirch et peignit côte à côte avec lui en pleine nature. Les montagnes aux pentes raides flirtent avec le haut du cadre. L'image saisit par ses tons vifs de bleu, de violet et de rose. Le travail direct et spontané ne représente pas tant un paysage montagneux que l'état mental de l'artiste.

Regard de Miriam Cahn sur les montagnes

Miriam Cahn est représentée dans l'exposition à travers deux œuvres: son grand dessin au fusain «Berge» (1985) représente une vue aérienne imaginaire d'une chaîne de montagnes. Le titre de la deuxième œuvre exposée, «hier wohne ich, 2.5.2014» suggère que le dessin au crayon de couleur montre un lac près de Stampa, où Miriam Cahn vit et travaille.

Traitement moderne d'un sujet traditionnel

Les œuvres de Studer / van den Berg et Thomas Moor entre autres montrent que l'exploration artistique des paysages de montagne est passionnante aussi pour les artistes contemporains. Alors que le duo d'artistes numériques Monica Studer et Christoph van den Berg crée des paysages de montagnes sur ordinateur, Moor, lauréat du Prix artistique Helvetia 2014, livre une réflexion sur le fait que les montagnes (suisses) sont depuis longtemps devenues une marque à part entière dans sa série de peintures «Corporate Realism».

L'exposition comprend également des œuvres de Jürg Kreienbühl, Miguel Verme, Conrad John Godly, Kathrin Affentranger, Hendrikje Kühne et Beat Klein, Stephan Melzl, Andreas Christen et Michel Grillet.

Un large engagement en faveur de l'art

L'exposition «Rencontre au sommet» est ouverte le jeudi de 16 h à 20 h et dure jusqu'au 14 mai 2020. L'entrée est libre. En organisant périodiquement des expositions temporaires au Foyer d'art, Helvetia donne un aperçu de sa propre collection d'art suisse contemporain, l'une des plus importantes du pays: plus de 1'800 œuvres signées par quelque 400 artistes. Par ailleurs, les artistes qui exposent ont la possibilité de faire découvrir leurs travaux à un large public. Trois ou quatre expositions sont organisées chaque année au Foyer d'art. Helvetia, également assureur d'œuvres d'art, est fortement engagée dans l'art, notamment à travers son Prix d'art Helvetia qui soutient les jeunes artistes à l'aube de leur carrière professionnelle et des projets de numérisation avec des musées suisses choisis.

L'essentiel sur l'exposition «Rencontre au sommet»

13 février au 14 mai 2020

Tous les jeudis de 16 h à 20 h

Foyer d'art Helvetia

Steinengraben 25

4051 Bâle

Entrée gratuite

A l'intention des journalistes

A l'intention des journalistes

Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Rencontre au sommet» en dehors des heures d'ouverture officielles.



Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Miriam Cahn, «Berge», 1985, charbon de bois sur papier

