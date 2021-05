Communiqué de presse: Restauration et numérisation de cinq manuscrits arabo-persans (patrimoine de l'UNESCO) de la Fondation Martin Bodmer

Grâce au soutien d'Helvetia Assurances, ces documents datant des XVe et XVIe siècles seront stabilisés et pourront être présentés au grand public en ligne et dans le cadre d'expositions.

Cinq manuscrits arabo-persans datant des XVe et XVIe siècles seront restaurés et numérisés par la Fondation Martin Bodmer. Au même titre que l'ensemble de la collection issue de la succession de Martin Bodmer, ces documents ont été inscrits au Registre «Mémoire du Monde» de l'UNESCO. Les manuscrits présentent des déchirures, des lacunes, des auréoles et différents dommages, causés par des réparations effectuées par le passé. En raison de leur état, on ne peut jusqu'à présent ni les toucher ni les consulter, ce qui empêche les études scientifiques, les expositions et les procédures de numérisation. Avec le soutien d'Helvetia Assurances, ces œuvres seront restaurées au cours des trois prochaines années, à des fins de stabilisation. Elles seront ensuite numérisées et présentées dans des expositions, devenant ainsi accessibles à un public de chercheurs, bibliophiles et universitaires.

«La Fondation Martin Bodmer est gardienne d'une collection de l'UNESCO, et notre mission consiste à conserver cette collection et à en permettre l'accès au grand public ainsi qu'au monde de la recherche. Les mécènes comme Helvetia Assurances jouent un rôle important pour que notre mission soit couronnée de succès, pour que cette Mémoire du Monde soit transmise, admirée et étudiée dans des conditions optimales», explique la direction de la Fondation.

L'historienne de l'art Olga Britschgi, responsable des assurances d'œuvres d'art chez Helvetia en Suisse romande, ajoute: «Ce projet contribue à sauver, restaurer, numériser des œuvres d'art exceptionnelles et à les rendre ainsi accessibles à toutes et à tous. En effet, conserver les œuvres d'art et encourager leur diffusion virtuelle pour la recherche et l'expérience esthétique est également un souhait d'Helvetia en tant qu'assureur d'œuvres d'art.»

Sandra Vez, conservatrice-restauratrice au sein de la Fondation, lance ce projet de conservation et de restauration dans l'atelier de la Fondation inauguré récemment. La Fondation Martin Bodmer a une vaste expérience dans la numérisation d'œuvres d'art. Depuis des années, elle s'engage dans divers projets en partenariat avec de prestigieuses institutions suisses. La numérisation de ce corpus sera réalisée dans l'atelier de reprographie de la Fondation, par la photographe spécialisée Naomi Wenger, à l'aide d'une des meilleures machines de numérisation disponibles.

Les cinq manuscrits du projet

CB 501, Proverbes d'Ali. 1559: ce manuscrit a été transcrit à Boukhara (devenue Buxoro) et renferme des sentences du gendre de Mahomet. L'ouvrage et sa reliure de conception ottomane sont dans un état alarmant. Vu le gros risque important de perte du matériel, il est impossible de consulter ou d'exposer l'ouvrage. Les feuilles sont fort endommagées (déchirures, trous, etc.), les couches picturales sont bombées et instables, et la structure reliée entraîne de sensibles ruptures dans le texte.

CB 507, Djami de Herat (Dschāmi), Divan, Schiras, 1497: ce recueil de poèmes est le troisième plus ancien manuscrit du poète perse Dschāmi. Il se compose de onze pages entières de photos, dont l'état de conservation doit être stabilisé. Certaines parties de l'œuvre se décomposent et la structure de la reliure présente des craquelures à de nombreux endroits.

CB 532, Salvaji, Divan, 1567: ce recueil de poèmes arrangé par le scribe Gulshan Kashani renferme une douzaine de grandes miniatures et présente une reliure qui date vraisemblablement de l'époque où le manuscrit a vu le jour. La couture de l'ouvrage se décompose et la matière de la reliure présente de nombreuses pertes de matériel.

CB 542, Coran (Koran), 1550: ce segment du Coran (à partir de la sourate 36) a la forme d'un rouleau de plus de 10 mètres de long. La calligraphie très délicate présente malheureusement une dégradation typique du vert-de-gris, entraînant une oxydation de la cellulose du papier et des ruptures dans la structure du papier.

Sahi, Divan, 1582: ce manuscrit, légué à la Fondation par le Professeur Badi', a été livré à la Fondation sous forme de feuilles collées ensemble dans des pochettes transparentes rassemblées dans une boîte de déménagement. Au total, ce sont 90 feuilles calligraphiées et ornées, détachées de la reliure, qui, grâce à des travaux de conservation et de restauration, formeront de nouveau un livre que l'on pourra feuilleter et consulter.





CB 501, Proverbes d'Ali, 1559

