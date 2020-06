Communiqué de presse: Sacha Geier devient membre du conseil de fondation de Sympany

Bâle, 22 juin 2020 - Sympany félicite Sacha Geier, nouvelle membre de son conseil de fondation, pour son élection. Cette dernière se familiarisera avec ses tâches à compter du 1er juillet 2020 et deviendra membre du conseil de fondation le 1er janvier 2021. Siegfried Walser, président du conseil de fondation de Sympany, se réjouit de cette collaboration: «En tant que médecin et cheffe d'entreprise ayant une grande expérience du management, Sacha Geier répond parfaitement au profil d'exigences du conseil de fondation. Elle possède une profonde connaissance du système de santé, tout en étant spécialisée dans le travail stratégique dans un environnement en constante mutation.»

En tant que docteure en médecine spécialisée dans l'anesthésiologie et la médecine intensive, Sacha Geier dispose d'une solide expérience de la gestion et du management. Cette native de Bâle a travaillé dans diverses cliniques en Suisse et aux États-Unis, où elle officiait notamment comme médecin-cheffe et membre de la Direction. En complément de sa carrière médicale, Sacha Geier a suivi des études post-diplômes en Business Administration, qu'elle a achevées par un Master (MBA). En 2012, elle a créé sa propre entreprise, qui accompagne et conseille des organisations du système de santé en Change et Lean Management. En 2016, elle a suivi l'AMP à la Harvard Business School. Sacha Geier travaille au sein du groupe Hirslanden depuis 2017. En tant que directrice de clinique, elle a permis à la clinique Hirslanden Am Rosenberg de traverser une période de turbulences, avant de reprendre en novembre 2019 les rênes du Système médical au sein de la clinique Hirslanden à Zurich, où elle est également directrice adjointe et membre de la Direction.

«Je suis extrêmement motivée à l'idée de collaborer au conseil de fondation de Sympany et d'aider cette entreprise dynamique à se développer durablement», déclare Sacha Geier. Elle viendra renforcer l'équipe en place notamment dans les dossiers Fourniture de prestations et Modèles de soins intégrés. Comme tous les membres du conseil de fondation, Sacha Geier devient également membre du conseil d'administration des filiales de Sympany.

L'entrée en fonction progressive de Sacha Geier garantit une succession continue et permet une transmission optimale des dossiers. En raison de la limitation des mandats, trois personnes se retireront du conseil de fondation de Sympany en 2021. L'élection de Sacha Geier a permis de d'ores et déjà clore avec succès le processus de renouvellement des sièges vacants, Martha Scheiber et Sunnie J. Groeneveld ayant été élues au conseil de fondation début 2020 déjà.