Communiqué de presse: Sympany étend son réseau HMO grâce au partenariat avec le groupe Medbase

Bâle, 18 novembre 2020 - Sympany s'engage en faveur d'une médecine de premier recours avantageuse et de grande qualité. En l'occurrence, elle se concentre sur des assurances Managed-Care, qui proposent aux patientes et aux patients un premier interlocuteur médical centralisé. Au cours de ces dernières années, Sympany n'a cessé d'étendre son réseau de cabinets de groupes dans le modèle HMO. En 2021, Medbase viendra s'ajouter à la liste des partenaires établis, avec 44 cabinets HMO au total. Medbase est une prestataire de services de santé active dans toute la Suisse, qui gère non seulement les cabinets HMO, mais aussi des pharmacies et des centres de soins dentaires. Le groupe Medbase mise ainsi sur une prise en charge globale et une étroite collaboration entre les milieux médicaux, thérapeutiques et pharmaceutiques. «Nous sommes extrêmement ravis de pouvoir compléter notre réseau éprouvé d'une manière aussi judicieuse que substantielle», déclare le CEO de Sympany Michael Willer. «Grâce à la collaboration avec Medbase et les sites supplémentaires, nous serons encore plus proches de nos clientes et clients HMO à l'avenir.»

Le nombre de cabinets HMO double

Avec Medbase et les partenaires actuels Meconex (cabinets Centramed et partenaires), Monvia et Sanacare, les assurés HMO de Sympany disposeront à compter du 1er janvier 2021 de près de 90 cabinets de groupe. Leur nombre double donc par rapport à la situation actuelle. Les assurés qui optent pour un modèle HMO dans l'assurance de base choisissent un cabinet du réseau de Sympany. Les médecins du cabinet HMO choisi sont alors les premiers interlocuteurs en cas de questions de santé. Ils garantissent des soins médicaux complets et coordonnés et, si besoin, une orientation sans faille vers des spécialistes ou un hôpital. Étant donné que les modèles Managed-Care contribuent à éviter des coûts de la santé inutiles, les assurés HMO bénéficient d'un rabais sur leurs primes de caisses-maladie.