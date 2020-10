Communiqué de presse commun : Position CGT sur OPA Véolia sur Suez

Communiqué de presse commun des fédérations CGT Mines Energie, Services Publics, Métallurgie, Transports et Construction

Le 30 août dernier, le Groupe Véolia annonçait, par voie de communiqué de presse, son intention d'acquérir 29,9 % du capital du Groupe Suez, mis en vente par le Groupe Engie.



Soucieuse de l'intérêt des salariés, la CGT ne se prononce pas sur l'opportunité d'une telle opération. Par contre, la tentative de création de profits sur des biens communs à l'heure où la sauvegarde du climat est au centre des préoccupations des Français nous paraît incongrue pour ne pas dire plus !



La CGT revendique la mise en place d'un service public national, avec un statut unique pour tou.te.s les salarié.e.s de l'eau et de l'assainissement, du déchet et de l'énergie en France.

Notre priorité est la préservation de l'emploi, l'investissement, le développement, la formation et les conditions de travail et de rémunération.



Les conséquences de cette opération capitalistique seront multiples, la CGT sera particulièrement attentive aux restructurations, acquisitions ou encore fusions qui en découleront pour préserver l'emploi et l'avenir des salarié.e.s.



Les salarié.e.s ne doivent en aucun cas être la variable d'ajustement de choix politiques, de stratégies de groupe, de luttes entre sociétés privées dictés par le profit avec une vision à court terme décidée par les actionnaires pour satisfaire le monde de la finance.



Les fédérations CGT (Services publics, Construction, Transports, Énergie, Métallurgie) ont décidé d'unir leurs moyens d'action pour l'intérêt général des salarié.e.s et des citoyen.ne.s.



CONTACTS PRESSE :

Fédération CGT des Services publics - Damien Martinez 06 18 48 72 11 / 06 50 31 42 51

Fédération CGT Nationale Mines Énergie - Frédéric BEN 06 69 45 39 24

Fédération CGT des Transports - Fabrice Michaud 0665580529

