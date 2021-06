COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 juin 2021

Communiqué de presse de l'Observatoire de l'inclusion bancaire

L'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB) publie son rapport annuel, consacré à l'examen des indicateurs mesurant l'accès des ménages à un compte et aux services bancaires indispensables, ainsi qu'à l'analyse des pratiques des établissements en matière de prévention du surendettement. Après avoir étudié les données relatives à la procédure de droit au compte et au microcrédit, le rapport examine ainsi l'évolution des pratiques en matière de détection des situations de fragilité financière, et les mesures mises en œuvre par les établissements et l'ensemble des acteurs concernés pour l'information, la protection et l'accompagnement des personnes les plus fragiles.

Le rapport souligne les effets très positifs de la mise en œuvre des mesures présentées fin 2019 par l'Observatoire présidé par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, puis du décret du 20 juillet 2020, sur la détection des situations individuelles de fragilité.

L'évolution et la plus grande convergence des critères retenus par les banques ont favorisé une détection plus précoce : ainsi, 86% des clients identifiés comme fragiles en 2020 l'ont été au titre de critères préventifs, reposant notamment sur l'analyse du fonctionnement du compte.

Le montant moyen annuel des frais bancaires recule de nouveau de 7 € pour les clients en situation de fragilité financière, pour s'établir à 248 €, en baisse de 18% sur deux ans.

S'agissant des seuls frais d'incident, l'application des engagements professionnels, pris fin 2018 et désormais repris dans la Charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, a permis d'en réduire le montant de 5%, à 143 € en moyenne (contre 151 € en 2019). Ainsi, en 2020, près de 60% des clients identifiés comme fragiles au 31 décembre et ayant subi des incidents ont vu leurs frais diminuer du fait de l'application de ce plafonnement.

