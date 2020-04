Communiqué de presse: résultat annuel 2019 de Sympany

Avec une croissance nette de près de 4500 assurés dans le cadre des affaires clients privés et un résultat d'exploitation de CHF 78,4 millions, Sympany affiche une très bonne performance pour 2019. Afin d'associer une nouvelle fois ses clients à ce succès, Sympany a alloué CHF 21,3 millions au fonds d'excédents.

Bâle, le 21 avril 2020- Sympany boucle l'exercice 2019 sur un très bon résultat. Avec CHF 1043 millions, le volume des primes 2019 reste pratiquement au niveau de l'année précédente (CHF 1048 millions en 2018). Sur ce total, CHF 809 millions correspondent à l'assurance de base selon la LAMal. Fin 2019, les fonds propres s'élèvent à CHF 508 millions. Grâce à l'évolution exceptionnelle des placements, le bénéfice avant dotation au fonds d'excédents est de CHF 78,4 millions. Le résultat opérationnel reste également très solide.

Le nombre de clients privés passe à environ 261 100, dont 206 700 sont assurés dans l'assurance de base selon la LAMal. Cela représente une hausse de 4500 assurés de base par rapport à l'année précédente. Dans le cadre des affaires entreprises, Sympany a étendu son offre, ce qui a entraîné une hausse du volume commercial et une fidélisation de la clientèle encore meilleure.

Les assurés profitent une fois de plus de la participation aux excédents

En 2019, Sympany a reversé à ses assurés CHF 26,6 millions d'excédents de l'année 2018. Dans l'assurance de base, outre les clientes et clients de Vivao Sympany AG, les assurés de Moove Sympany AG ainsi que de la caisse maladie Kolping Krankenkasse AG en ont également bénéficié pour la première fois. Des versements entre CHF 50 et CHF 400 par personne ont été effectués dans neuf cantons au total. Dans l'assurance complémentaire, des versements d'excédents de CHF 30 à CHF 320 par personne ont été effectués au profit des clients de plusieurs assurances complémentaires d'hospitalisation. Dans l'ensemble, six clients sur dix ont obtenu un remboursement.

En 2016, Sympany était la première assurance-maladie suisse à verser des excédents tant dans l'assurance de base que dans l'assurance complémentaire, au lieu de simplement les allouer aux réserves. Cette année encore, Sympany prévoit d'associer les assurés à son résultat favorable, en leur versant des excédents. À cet effet, Sympany a viré CHF 21,3 millions au fonds d'excédents et sollicitera auprès des autorités l'autorisation d'effectuer les versements correspondants.

Les services numériques sont bien accueillis

L'app et le portail clients mySympany ont enregistré une hausse du nombre d'utilisateurs au cours de l'exercice sous revue. Avec 106 500 assurés, près de la moitié des assurés Sympany privilégie déjà ces services numériques, et un tiers des assurés (soit 70 200 personnes) a opté pour le passage au «sans papier». Sympany atteint ainsi l'un des taux les plus élevés de la branche. Dans le contexte du développement numérique, Sympany a étendu le domaine d'intervention du chatbot «Sympi» au service clients, pour une réponse rapide aux demandes de la clientèle.

D'autres pharmacies partenaires et cabinets de groupe dans de nouvelles régions

Dans le cadre de l'assurance de base, Sympany a étendu son réseau Managed Care à d'autres régions. Les assurés dans le modèle HMO disposent à présent de 40 cabinets de groupe et centres de santé. Le modèle des pharmacies casamed pharm compte aujourd'hui près de 350 pharmacies partenaires. Prevomed, le segment de médecine du travail de la filiale de Sympany, Meconex, s'est également bien développé en 2019 et a pu prendre en charge le service de médecine du travail pour d'autres entreprises.

Encore plus proche des clientes et clients

Afin de répondre encore mieux aux besoins de sa clientèle, Sympany a créé un comité consultatif des clients. De même, les sondages régulièrement réalisés au cours de l'année précédente ont été intensifiés et près de 20 000 clientes et clients ont été interrogés. Leurs retours ont constitué la base pour un grand nombre d'améliorations déjà mises en œuvre dans le domaine de l'orientation client. Sympany a obtenu de très bonnes notes au sondage organisé par comparis.ch sur la satisfaction de la population suisse envers ses prestataires d'assurance.

Passage de témoin au sein du comité de direction

Un changement a eu lieu au sein du comité de direction en juillet 2019: Susanne Henseler est devenue la nouvelle responsable des prestations, succédant ainsi à Rolf Meyer, qui occupait cette fonction depuis 2012.

Informations complémentaires

Sur sympany.ch/rapport-annuel, vous trouverez les chiffres-clés consolidés 2019 ainsi que le rapport d'activité complet.