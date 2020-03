Communiqué des résultats 2019 du Groupe Arkéa

Communiqué de presse



Des résultats financiers remarquables au service d'une performance globale

Un développement régulier et pérenne porté par une belle dynamique commerciale et une diversification réussie des sources de revenus.

La volonté d'intensifier son engagement sociétal et environnemental au service des acteurs des territoires.

Brest, le 3 mars 2020 – « Arkéa a réalisé, dans l'ensemble de ses métiers, des performances financières et commerciales en tous points remarquables, qui confirment la solidité du groupe, la pertinence de son modèle d'affaires et sa capacité à créer de la valeur dans un environnement en rapide évolution. Le groupe Arkéa dispose aujourd'hui de tous les atouts pour se positionner en précurseur d'une finance au service d'une économie responsable et d'une croissance durable », a déclaré Jean-Pierre Denis, son Président, à l'issue du Conseil d'administration qui a arrêté les comptes pour l'exercice 2019. Le groupe coopératif et collaboratif de services financiers a, en effet, maintenu ses performances au plus haut, avec notamment des revenus* de 2,3 Md€ et un résultat net part du groupe à 511 M€. Au-delà des seuls indicateurs financiers, le groupe souhaite mettre en avant sa performance globale et particulièrement « sa capacité à mettre ses expertises au service des transformations d'avenir.»

Les revenus* continuent de progresser à 2,3 Md€ (+ 7,3 %). Ils traduisent une très belle dynamique commerciale dans l'ensemble des grands métiers du groupe ainsi que la diversification réussie des sources de revenus. Les activités BtoB et prestations bancaires en marque blanche contribuent ainsi aux revenus* à hauteur de 15 %. C'est aussi la démonstration que les investissements humains, technologiques, capitalistiques, réalisés au cours des dernières années, visent avant tout à soutenir le développement régulier du groupe. Les revenus* intègrent une plus-value liée à la cession de la participation dans le groupe Primonial à hauteur de 194 M€.

Le résultat net part du groupe se situe au plus haut, à 511 M€, en hausse de 16,8 % par rapport à 2018.

* Produit net banque-assurance (PNBA) y compris gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence

Arkéa présente une structure financière solide et affiche un excellent niveau de solvabilité

Le total de bilan progresse de 16,5 %, à 157 Md€, contre 135 Md€ en 2018, avec un coefficient d'engagement de 102 % (ratio crédits bruts sur dépôts).

Les capitaux propres part du groupe augmentent de près de 10 %, à 7,3 Md€, dont 2,3 Md€ de parts sociales.

dont 2,3 Md€ de parts sociales. Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET 1) se maintient à un très haut niveau, à 16,4 %**. Très largement supérieur aux exigences imposées par la Banque centrale européenne, il reste parmi les plus élevés de la place bancaire française.

Plus de 263 000 nouveaux clients en 2019

Arkéa présente un bilan commercial tout aussi solide, avec de belles progressions dans l'ensemble de ses activités :

Le portefeuille de sociétaires et clients connaît une hausse significative de 5,3 % pour s'établir à 4,7 millions. Arkéa compte plus de 263 000 nouveaux clients particuliers et professionnels (conquête nette). La hausse est principalement portée par les filiales : l'assistant personnel max, les assureurs et la banque en ligne. Cette conquête constitue un marqueur fort de la confiance qu'inspire le modèle de développement du groupe Arkéa et de la qualité sans cesse renouvelée de son offre de produits et services, au service de l'accompagnement de ses clients dans leurs parcours et projets de vie.

La production de crédits atteint un niveau record à 16,1 Md€, en hausse de + 15 %.

62,9 Md€, en hausse de 11,3 % par rapport à fin décembre 2018.

Sur le terrain de l'épargne, le groupe affiche un encours total en hausse de 12,4 %, à

124,9 Md€. La collecte globale d'épargne s'élève à 6,2 Md€ (+ 139 %), avec de très belles performances en épargne financière et en épargne assurance.

avec de très belles performances en épargne financière et en épargne assurance. En assurances de biens et de personnes, le groupe poursuit son développement commercial à un rythme soutenu. Les primes sur affaires nouvelles progressent de 6,3 %, à 59 M€ et celles acquises en portefeuille de 5,9 %, à 423 M€. Arkéa tire pleinement profit de la diversification réussie de ses canaux de distribution qu'ils soient physiques ou numériques. Les réseaux extérieurs au groupe représentent, en effet, 56 % des primes sur affaires nouvelles.

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente :

«En 2019, le groupe Arkéa a réalisé une très belle performance d'ensemble, confirmant la force de son modèle diversifié et sa capacité à créer de la valeur pour tous. Ces performances sont d'autant plus remarquables que nous parvenons, dans la continuité des années précédentes, à concilier une très forte activité commerciale, des résultats opérationnels de premier ordre et une grande solidité financière. Arkéa est un groupe en constante transformation, un groupe en initiative, qui a su inventer des relais de croissance, dans un environnement en pleine mutation. Le groupe Arkéa s'appuie sur un modèle d'affaires à la fois original et très compétitif qui a fait la preuve depuis plus de dix ans de toute son efficacité. Nos performances continues nous invitent aujourd'hui à aller plus loin encore en termes d'exigences, en prenant davantage en compte, dans nos processus de décision et d'exécution notre impact sociétal et environnemental. Notre ancrage territorial, notre ouverture aux autres et au monde, notre agilité et l'excellence de nos expertises nous donnent toute capacité à accompagner les transitions et transformations porteuses de sens pour l'avenir et au service d'une croissance responsable.»

** Hors Engagement de Paiement Irrévocable (impact de 12 bp)

Hélène Bernicot, Directrice générale du groupe Arkéa, ajoute :

« Les résultats 2019 constituent un formidable indicateur de la confiance qu'inspire le groupe Arkéa. La conquête de 263 000 nouveaux clients particuliers et professionnels traduit l'attention, toujours plus grande, accordée par nos équipes à la relation et au parcours clients. Arkéa, c'est aussi 1 024 recrutements en CDI en 2019, 2 000 lors des deux dernières années, sans oublier le millier d'alternants et de stagiaires accueillis dans le groupe. A l'heure où l'on parle beaucoup de responsabilité sociale, d'impact positif des entreprises dans la société, cette dynamique de l'emploi, qui constitue une spécificité de notre groupe dans l'univers bancaire, en est une illustration concrète. Nous sommes tout aussi actifs dans des domaines comme l'égalité professionnelle, l'inclusion ou la solidarité qui sont de réels vecteurs de différenciation. Nos résultats nous encouragent donc à poursuivre le développement de notre modèle de banque coopérative et collaborative, un modèle créateur de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, internes comme externes. »

Anne Le Goff, Directrice générale déléguée : « Arkéa continue d'afficher une structure de bilan robuste. En capitalisant sur la solidité de son modèle, le groupe Arkéa dispose des ressources nécessaires pour poursuivre sa croissance, pour explorer de nouvelles voies de développement, pour investir durablement au service des acteurs des territoires. Nous disposons de tous les arguments pour continuer à réinventer nos métiers, à imaginer de nouveaux services, en approfondissant les synergies entre nos métiers. Et c'est précisément pour préserver tout ce qui fait notre différence, notre force et notre réussite que nous sommes si déterminés à défendre notre autonomie. »

Quelques concrétisations récentes donnent la juste mesure de l'engagement de long terme du groupe Arkéa en faveur d'une performance globale : la suppression intégrale des frais d'incidents bancaires pour les personnes financièrement fragiles bénéficiant de l'offre dédiée ;

l'émission d'une première obligation de type « Social bond » pour refinancer des projets en faveur du logement social et du secteur médico-social en région ;

le recentrage des supports d'épargne en intégrant les critères ESG ;

les 865 M€ d'encours de crédits accordés pour le logement social ;

le lancement du fonds NACI 1 au service des PME et ETI en Nouvelle-Aquitaine ;

les 240 M€ d'investissement en capital dans des entreprises des territoires

A propos du Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec plus de 10 500 salariés, 2 800 administrateurs, 4,7 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 157 milliards d'euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats 2019 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante : https://www.arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

