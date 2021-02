Communiqué des résultats 2020 du Groupe Crédit Mutuel Arkéa

Communiqué de presse

Résultats annuels

Pleinement mobilisé au soutien de ses sociétaires et clients durant la crise sanitaire, le Crédit Mutuel Arkéa confirme des fondamentaux solides et la résilience de son modèle de développement original

Brest, le 25 février 2021 - Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté ce jour les comptes pour l'exercice 2020. Dans un environnement profondément marqué par la crise économique et sanitaire, le Crédit Mutuel Arkéa affiche des résultats et une structure financière solides. Le groupe bancaire coopératif et territorial s'est particulièrement mobilisé durant cette année inédite pour accompagner ses sociétaires et clients par des mesures concrètes et immédiates, et notamment un renforcement considérable des dispositifs de solidarité. Dans la continuité d'une année 2019 de très belle facture, sous l'effet de revenus* à leur plus haut niveau historique, le groupe établit de nouveau en 2020 une performance remarquable dans ce contexte exceptionnel. Il poursuit sa trajectoire de croissance et affirme son identité singulière, au service de ses parties prenantes. Dans un monde soumis à des défis sans précédent, fort de ses résultats probants, il s'engage avec confiance dans son nouveau plan stratégique, Transitions 2024, au service de l'impact positif.

Une activité commerciale soutenue au service de ses sociétaires et clients dans le contexte de crise sanitaire

Tout au long de cette année profondément marquée par une crise économique et sanitaire majeure, les administrateurs et collaborateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont mobilisés pour assurer la continuité des activités et des services bancaires et d'assurance, et accompagner les sociétaires et clients particuliers, professionnels, entreprises et associations sur l'ensemble de ses territoires.

Le portefeuille de sociétaires et clients progresse de 4 %, et s'établit désormais à près de 4,9 millions. 190 000 nouveaux clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels (conquête nette) ont ainsi choisi de faire confiance au groupe bancaire territorial. Cette conquête est essentiellement portée par la banque en ligne (Fortuneo et Keytrade), l'assistant personnel Aumax pour moi développé par le groupe, ainsi que l'activité assurance. Elle est le reflet de la qualité et de l'attractivité de l'offre de produits et services pensée et développée par le Crédit Mutuel Arkéa. Elle est également l'illustration de la pertinence de la stratégie de diversification conduite par le groupe.

Les encours de crédits bruts augmentent de 7,6 % pour s'établir à 67,7 Md€, avec une production de 16,3 Md€, dont 1,8 Md€ de Prêts Garantis par l'Etat (PGE). Les réseaux de caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels se sont particulièrement mobilisés tout au long de l'année au soutien de leurs clients entreprises, et ont accordé près de 11 000 PGE.

Pour accompagner les sociétaires et clients confrontés aux difficultés de trésorerie liées à la baisse ou l'arrêt total de leur activité durant la crise sanitaire, 61 000 prêts professionnels, immobiliers ou à la consommation ont également fait l'objet de reports d'échéances accordés par le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Banque Privée, Fortuneo, Financo, Arkéa Crédit Bail et le CFCAL, pour un encours de 5,8 Md€.

L'encours total d'épargne est en hausse de 10,2 % à 137,7 Md€. Cette évolution, qui profite à l'ensemble des familles d'épargne, est portée par une collecte nette de 7,9 Md€. Le groupe affiche notamment une collecte nette positive en assurance-vie, à contre-courant de la décollecte nette constatée sur le marché de l'assurance-vie en France pour 2020. Cette performance est le fruit des actions engagées depuis de nombreuses années en faveur des unités de compte, qui permettent aux clients de donner du sens à leur épargne. Celles-ci représentent 56 % de la collecte brute en assurance-vie en 2020, et 32 % de l'encours global.

En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 17 M€ (+ 4 %) à 441 M€. La part des réseaux de distribution externes au groupe, physiques ou numériques, progresse à nouveau en 2020. Ils représentent désormais 58 % des primes sur affaires nouvelles et 32 % des primes acquises en portefeuille (+ 2 points).

Un modèle résilient porté par la diversification des sources de revenus*

Les revenus* du groupe, à iso-périmètre et hors opérations remarquables non récurrentes, sont stables, supérieurs à 2 Md€ pour la quatrième année consécutive. Ils témoignent en cela de la pertinence et de la résilience du modèle de développement de Crédit Mutuel Arkéa. Ils s'établissent à 2,16 Md€. Cette belle performance dans le contexte s'appuie sur la bonne dynamique commerciale et sur un produit lié à la déconsolidation et la réévaluation des titres de la fintech Younited investis par le Crédit Mutuel Arkéa. La marge nette d'intérêt et les commissions sont en augmentation, portées notamment par la progression des encours de crédit et la hausse de volumes de bourse (x1,6) réalisées par les clients pendant les confinements. Le groupe tire profit de sa stratégie de diversification de ses sources de revenus, avec une contribution du pôle BtoB et prestations bancaires en marque blanche à hauteur de 17 % (375 Md€). Enfin, ces revenus*, qui intégraient en 2019 une plus-value exceptionnelle de 194 M€ liée à la cession de la participation dans le groupe Primonial, subissent l'effet de la crise sanitaire sur la valorisation des actifs d'assurance-vie et de capital-investissement.

Le résultat net part du groupe s'élève à 356 M€. Il est impacté par un coût du risque qui s'élève à 160 M€, en augmentation de 62 %, soit un niveau de 23 points de base rapporté à l'encours des engagements clientèle, dont 13 points de base liés au provisionnement des crédits sains. Cette hausse maîtrisée du coût du risque permet d'anticiper, dans une logique prudente et raisonnée, les effets économiques attendus de la crise du Covid-19. Elle résulte par ailleurs d'une bonne qualité du portefeuille de crédit et d'une exposition limitée du groupe aux secteurs considérés comme vulnérables.

Une structure financière robuste avec des ratios de solvabilité élevés

Le total de bilan gagne 7,8 % par rapport au 31 décembre 2019, à 169 Md€, avec un coefficient d'engagement de 99 % (ratio crédits bruts / dépôts).

Les capitaux propres part du groupe augmentent de 5,1 %, à 7,7 Md€, dont 2,4 Md€ de parts sociales.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) s'établit à 16,8 %, soit plus de 8 points au-dessus des exigences fixées par la Banque Centrale Européenne (hors P2G). Avec le ratio global de solvabilité, à 21,6 %, ces deux indicateurs se situent à un niveau très largement supérieur aux exigences réglementaires.

Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa, ajoute : « La qualité des résultats du Crédit Mutuel Arkéa pour 2020 illustre une nouvelle fois toute l'attractivité et la résilience de son modèle coopératif et collaboratif dans ce contexte inédit, et constitue une fierté à plus d'un titre. C'est le résultat de l'engagement de nos collaborateurs, de la diversité du groupe, de la qualité de son portefeuille clients et de la relation que nous entretenons au quotidien avec nos sociétaires et clients. C'est aussi le reflet de l'attractivité de notre offre de produits et services que nous proposons pour accompagner chacun dans ses projets de vie. Ce dynamisme du groupe s'illustre également par les plus de 1 000 collaborateurs en CDI qui ont rejoint le Crédit Mutuel Arkéa en 2020, alors que, dans le même temps, le secteur bancaire européen est touché par une vague massive de suppression de postes. Ces constats démontrent que notre modèle singulier de banque territoriale agile, innovante et audacieuse a du sens. C'est ce modèle que nous entendons promouvoir et développer, au travers de notre plan stratégique que nous venons de dévoiler. Transitions 2024 exprime l'ambition du groupe de contribuer à une finance durable, éthique et inclusive, et d'être, pour l'ensemble de ses parties prenantes, le partenaire financier agile des transitions d'avenir.»

Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa, déclare : « Dans la période mouvementée que nous venons de traverser, les résultats du Crédit Mutuel Arkéa démontrent la résistance du groupe. Nos fondamentaux solides, nos ratios de solvabilité élevés, notre trajectoire de croissance durable sont autant d'atouts pour poursuivre notre développement sur nos territoires, et conduire notre propre stratégie, comme nous l'avons toujours fait. Tout au long de cette année si particulière, l'ensemble des administrateurs et des collaborateurs du groupe se sont pleinement investis, ensemble, dans leur mission d'accompagnement et de soutien de nos sociétaires et clients particuliers, professionnels et entreprises. Leur engagement et leur dévouement, leur sens du collectif ont permis d'apporter à tous ceux qui en avaient besoin une écoute attentive et des solutions concrètes et immédiates, au travers notamment des dispositifs de solidarités que nous avons particulièrement déployés en 2020. »

* Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.

A propos du Crédit Mutuel Arkéa

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, 4,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 169 milliards d'euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats 2020 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante : https://www.arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

