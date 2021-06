Communiqué relatif à la mise à disposition de la note d'information et des autres informations d'Agache Placements

AVIS IMPORTANT



Dans la mesure où l’Initiateur remplit d’ores et déjà de concert les conditions de détention relatives au retrait obligatoire prévues à l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier et aux articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, l’offre publique de retrait sera suivie d’un retrait obligatoire visant la totalité des actions Financière Agache non encore détenues par l’Initiateur. Dans le cadre du retrait obligatoire, les actions Financière Agache non apportées à l’offre publique de retrait, à l’exception des 3.619 actions auto-détenues par Financière Agache, seront transférées à l’Initiateur moyennant une indemnisation égale au prix proposé dans le cadre de l’offre publique de retrait, soit 44.000 euros par action Financière Agache, nets de tous frais, conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF.