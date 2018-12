Compagnie des Alpes : CASC SASU dépasse les 5%

03/12/2018 | 16:02

Crédit Agricole des Savoie Capital SASU (CASC SASU) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Compagnie des Alpes et détenir 6,89% du capital et des droits de vote du groupe de domaines skiables et parcs d'attractions.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Compagnie des Alpes hors marché dans le cadre d'une opération de reclassement interne au sein du Crédit Agricole des Savoie.



Cette dernière a en effet cédé sa détention directe et par l'intermédiaire de sa filiale Crédit Agricole des Savoie Développement, au profit de sa filiale Crédit Agricole des Savoie Capital SASU. Par conséquent, Crédit Agricole des Savoie n'a franchi aucun seuil.



