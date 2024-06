Compagnies aériennes: l'Iata relève ses prévisions de bénéfices pour 2024

L'Iata (Association du transport aérien international) a annoncé des projections de rentabilité renforcées pour les compagnies aériennes en 2024 par rapport à ses prévisions de juin et décembre 2023. Les bénéfices nets du secteur devraient atteindre 30,5 milliards de dollars en 2024 (soit une marge bénéficiaire nette de 3,1 %), contre 27,4 milliards de dollars en 2023 (marge bénéficiaire nette de 3,0 %) et 25,7 milliards attendus (marge bénéficiaire nette de 2,7 %).



Le retour sur capital investi en 2024 devrait être de 5,7 %, soit environ 3,4 points de pourcentage en dessous du coût moyen du capital.



Le nombre total de voyageurs devrait atteindre 4,96 milliards en 2024, un record, alors que les volumes totaux de fret aérien devraient atteindre 62 millions de tonnes.



"Dans un monde où les incertitudes sont nombreuses et croissantes, les compagnies aériennes continuent de renforcer leur rentabilité", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Iata. "Le bénéfice net global attendu de 30,5 milliards de dollars en 2024 est une grande réussite compte tenu des récentes pertes liées à la pandémie. Avec un nombre record de cinq milliards de voyageurs aériens attendus en 2024, le besoin humain de voler n'a jamais été aussi fort".