Compass frôle ses revenus pré-pandémie, son bénéfice s'envole

Londres (awp/afp) - Le géant britannique de la restauration collective Compass a quasi quintuplé son bénéfice lors de son premier semestre décalé, après avoir vu ses revenus frôler leur niveau pré-pandémie de Covid-19, aidés par l'assouplissement des restrictions sanitaires et la signature de nouveaux contrats.

Le bénéfice net part du groupe a bondi à 477 millions de livres (583 millions de francs suisses) pour les six mois terminés au 31 mars, contre 100 millions au premier semestre de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires a progressé de 36,3% à 11,5 milliards de livres, a précisé Compass mercredi dans un communiqué.

Le groupe prévoit que ses revenus annuels à périmètre constant augmenteront d'environ 30%, contre une précédente estimation entre 20 et 25%. Il a aussi annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 500 millions de livres.

Compass, présent en particulier en Europe et en Amérique du Nord, avait été particulièrement affecté par la pandémie du coronavirus, alors que les entreprises, écoles et autres lieux de restauration collective fermaient au gré des confinements et autres mesures de restrictions sanitaires, mais avait amorcé l'an dernier un rebond.

"Nous continuons à nous remettre nettement de la pandémie", alors que "les employés retournent au bureau et les étudiants assistent aux cours en personne", s'est félicité le directeur général Dominic Blakemore, cité dans le communiqué.

A taux de changes constants, le chiffre d'affaires était ainsi à 98% de son niveau pré-pandémie sur le semestre.

Compass est "conscient des pressions inflationnistes mondiales, qui ont été exacerbées par les évènements tragiques en Ukraine", mais "nous avons un modèle résilient pour aider à modérer" l'impact de la hausse des prix, a assuré M. Blakemore.

Les investisseurs applaudissaient mercredi matin les annonces et les actions du groupe s'envolaient de 10,02% à 1735,50 pence à la Bourse de Londres vers 08H00 GMT.

"La hausse du coût de la nourriture signifie que de plus en plus d'entreprises cherchent à externaliser, et avec en outre le retour des évènements sportifs, les revenus du groupe Compass ont pratiquement" retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, a commenté Matt Britzman, analyste de Hargreaves Lansdown.

Les nouveaux contrats de Compass ont ainsi généré 2,5 milliards de livres de revenus au cours de 12 derniers mois.

"L'évolution des comportements en matière de télétravail signifie qu'il y aura probablement une certaine dilution des volumes, mais il reste encore de la marge pour tirer davantage parti de la reprise", selon l'analyste.

afp/rq