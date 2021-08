Compatible Windows 11 et macOS Monterey, Parallels Desktop 17 pour Mac dévoile ses nouveautés pour les Mac avec puce Apple M1 et processeur Intel

BELLEVUE, Wash., 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, entreprise leader à l'échelle internationale dans le secteur des solutions interplateformes, a annoncé le lancement de Parallels® Desktop 17 pour Mac (parallels.com/desktop), la dernière version de sa solution qui permet d'exécuter des applications Windows natives sur des ordinateurs Mac avec puce Apple M1¹ et processeur Intel. Parallels Desktop 17 pour Mac est désormais une application Universal Binary optimisée pour les systèmes d'exploitation très attendus Windows 11 et macOS Monterey. Cette solution offre des vitesses d'exécution exceptionnelles et apporte des améliorations graphiques, y compris une meilleure expérience de jeu Windows, ainsi qu'une gestion et une visibilité améliorées des ressources. Parallels Desktop 17 pour Mac permet aux utilisateurs d'exécuter plus facilement et plus rapidement des applications Windows sur un Mac.

« Notre capacité inédite à exécuter à la perfection des applications Windows 10 sur des Mac avec puce Apple M1 n’est que le début d'un nouveau chapitre dans l’histoire de Parallels Desktop pour Mac, dont la spécialité est d’offrir des expériences utilisateur améliorées dans le domaine des machines virtuelles sur des Mac », déclare Nick Dobrovolskiy, vice-président directeur chargé de l'ingénierie et du support chez Parallels. « Parallels Desktop 17 pour Mac propose également des améliorations concernant les performances et la stabilité, ainsi que des fonctionnalités innovantes et faciles à utiliser sur les Mac avec processeur Intel et puce Apple M1. Les utilisateurs bénéficient ainsi de l'expérience la plus avancée de Windows sur Mac. En collaboration avec Apple, nous sommes ravis d'avoir créé le premier prototype mondial de machine virtuelle macOS Monterey exécutée sur un Mac avec puce Apple M12. »

Regardez une vidéo sur les points forts de Parallels Desktop 17

Présentation des nouveautés et des améliorations de Parallels Desktop 17 pour Mac :

Nouveauté | Conception pour macOS 12 Monterey et Windows 11 : Avec deux nouveaux systèmes d'exploitation qui devraient être disponibles d'ici la fin de l'année, Parallels Desktop 17 prendra en charge macOS Monterey en tant que système d'exploitation hôte et client, et sera optimisé pour Windows 11. Pour découvrir ces nouveautés, installez les versions Preview de macOS Monterey et Windows 11 sur une machine virtuelle (VM) à l'aide de l'assistant d'installation Parallels Desktop 17. Découvrez comment exécuter macOS Monterey parallels.com/blogs/macos-monterey/ et Windows 11 parallels.com/blogs/Windows11 dans une VM.





Sur tous les ordinateurs Mac pris en charge 3 :

Reprise de Windows, Linux et macOS jusqu'à 38 % plus rapide Graphiques OpenGL jusqu'à 6 fois plus rapides Graphiques en 2D dans Windows jusqu’à 25% plus rapides

Sur un Mac avec puce Apple M1 3 :

Démarrage de Windows 10 sur ARM Insider Preview jusqu'à 33 % plus rapide Performances du disque Windows 10 sur ARM Insider Preview jusqu'à 20 % plus rapides Amélioration des performances graphiques DirectX 11 jusqu'à 28 %

Sur un Mac avec processeur Intel 3 :

Connexion réseau jusqu'à 60 % plus rapide sur les machines virtuelles macOS Big Sur (et versions plus récentes)

Nouveauté | Pilote d'affichage pour une expérience de jeu améliorée : Le pilote d'affichage amélioré dans Parallels Desktop 17 optimise la fluidité et la réactivité de l'interface utilisateur Windows, ainsi que la synchronisation des lectures vidéo. Le nouveau pilote augmente le nombre d'images dans de nombreux jeux de plateforme en 2D, notamment Foregone, Smelter et bien d'autres afin d'améliorer l'expérience des joueurs.





Le pilote d'affichage amélioré dans Parallels Desktop 17 optimise la fluidité et la réactivité de l'interface utilisateur Windows, ainsi que la synchronisation des lectures vidéo. Le nouveau pilote augmente le nombre d'images dans de nombreux jeux de plateforme en 2D, notamment Foregone, Smelter et bien d'autres afin d'améliorer l'expérience des joueurs. Nouveauté | Fonctionnalités puissantes pour les Mac avec puce Apple M1 : Grâce à Parallels Desktop 17, Windows 10 reconnaît le statut de la batterie du Mac et active le mode économie lorsque c'est nécessaire. La nouvelle puce TPM virtuelle permet à Windows 10 et Windows 11 d'utiliser BitLocker et Secure Boot pour fournir le plus haut niveau de protection des données. Profitez de la prise en charge audio multicanal et de la détection de présence de prises jack grâce aux pilotes natifs dans les VM Linux. Utilisez une machine virtuelle Linux en mode d'affichage Fenêtre avec la prise en charge dynamique de la résolution : redimensionnez la fenêtre de VM, et Linux actualise automatiquement l'affichage en fonction de la nouvelle résolution.





Grâce à Parallels Desktop 17, Windows 10 reconnaît le statut de la batterie du Mac et active le mode économie lorsque c'est nécessaire. La nouvelle puce TPM virtuelle permet à Windows 10 et Windows 11 d'utiliser BitLocker et Secure Boot pour fournir le plus haut niveau de protection des données. Profitez de la prise en charge audio multicanal et de la détection de présence de prises jack grâce aux pilotes natifs dans les VM Linux. Utilisez une machine virtuelle Linux en mode d'affichage Fenêtre avec la prise en charge dynamique de la résolution : redimensionnez la fenêtre de VM, et Linux actualise automatiquement l'affichage en fonction de la nouvelle résolution. Amélioration | Mode Cohérence amélioré : Fonctionnalité très appréciée depuis toujours, le mode Coherence™ est désormais utilisé par 80 % des utilisateurs de Parallels Desktop. Elle leur permet d'exécuter des applications Windows et Mac en parallèle, sans voir le bureau Windows. Les utilisateurs bénéficient d'un workflow ininterrompu et sans distraction : tous les arrêts de Windows, les mises à jour et les écrans de connexion sont en mode d'affichage Fenêtre, ce qui permet de les réduire en icône afin de ne pas être perturbé et de gagner en efficacité.





Fonctionnalité très appréciée depuis toujours, le mode Coherence™ est désormais utilisé par 80 % des utilisateurs de Parallels Desktop. Elle leur permet d'exécuter des applications Windows et Mac en parallèle, sans voir le bureau Windows. Les utilisateurs bénéficient d'un workflow ininterrompu et sans distraction : tous les arrêts de Windows, les mises à jour et les écrans de connexion sont en mode d'affichage Fenêtre, ce qui permet de les réduire en icône afin de ne pas être perturbé et de gagner en efficacité. Nouveauté | Gestionnaire automatique des ressources : Les utilisateurs peuvent désormais compter sur le gestionnaire automatique des ressources. Conçu pour évaluer et proposer la quantité optimale de ressources matérielles du Mac, il garantit les meilleures performances à chaque fois.





Les utilisateurs peuvent désormais compter sur le gestionnaire automatique des ressources. Conçu pour évaluer et proposer la quantité optimale de ressources matérielles du Mac, il garantit les meilleures performances à chaque fois. Amélioration | Glisser-déposer de contenu simplifié entre Windows et Mac : Les utilisateurs peuvent désormais déposer un texte ou une image entre des applications Mac et Windows, et également entre des applications Windows et macOS Monterey Quick Note (lors de sa sortie).





Les utilisateurs peuvent désormais déposer un texte ou une image entre des applications Mac et Windows, et également entre des applications Windows et macOS Monterey Quick Note (lors de sa sortie). Amélioration | Expérience améliorée et prise en charge des périphériques USB : En réponse aux commentaires des utilisateurs concernant la compatibilité des appareils USB avec les machines virtuelles, Parallels Desktop 17 pour Mac prend désormais en charge les périphériques USB 3.1, ce qui permet d'utiliser d'autres dispositifs de stockage USB 4 . Les utilisateurs voient désormais dans l'interface Parallels Desktop le nom de l'appareil qu'ils connaissent bien : ils peuvent ainsi identifier rapidement l'appareil à connecter ou à déconnecter.





En réponse aux commentaires des utilisateurs concernant la compatibilité des appareils USB avec les machines virtuelles, Parallels Desktop 17 pour Mac prend désormais en charge les périphériques USB 3.1, ce qui permet d'utiliser d'autres dispositifs de stockage USB . Les utilisateurs voient désormais dans l'interface Parallels Desktop le nom de l'appareil qu'ils connaissent bien : ils peuvent ainsi identifier rapidement l'appareil à connecter ou à déconnecter. Amélioration | Meilleur contrôle de l'espace disque : Les machines virtuelles, et notamment les snapshots de VM, peuvent occuper de grandes quantités d'espace disque : les utilisateurs peuvent désormais voir l'espace occupé par ces snapshots afin de prendre des décisions avisées concernant l'utilisation du disque de leur Mac dans Parallels Desktop 17.

Parallels Desktop 17 pour Mac Pro Edition :

Conçue pour fournir aux utilisateurs avertis, aux développeurs et aux spécialistes de l'informatique toutes les fonctionnalités de Parallels Desktop, Parallels Desktop Pro Edition est la version la plus vendue de Parallels. Elle offre toute la puissance de la version standard de Parallels Desktop 17 pour Mac, plus ces spécificités exclusives :

Nouveauté | Conversion simplifiée d'un clone lié en machine virtuelle indépendante : En réponse aux demandes de nos utilisateurs, Parallels Desktop 17 pour Mac Pro Edition permet de créer en deux clics une machine virtuelle indépendante à partir d'un clone lié.

: En réponse aux demandes de nos utilisateurs, Parallels Desktop 17 pour Mac Pro Edition permet de créer en deux clics une machine virtuelle indépendante à partir d'un clone lié. Amélioration | Plug-in Visual Studio amélioré : Le plug-in Parallels Desktop pour Visual Studio (conçu pour déboguer le code dans une VM autonome) prend désormais en charge les ordinateurs Mac avec puce Apple M1. Et l'installation du plug-in avec Visual Studio 2019 a été simplifiée.

Parallels Desktop 17 pour Mac Business Edition :

Parallels Desktop 17 Business Edition s'appuie sur la puissance de la version Pro Edition pour proposer des fonctionnalités essentielles spécifiquement conçues pour les environnements d'entreprise :

Nouveauté | Provisionnement de machines virtuelles d'entreprise sur tous les Mac : Les administrateurs peuvent désormais provisionner des machines virtuelles Windows dans un parc d'ordinateurs Mac hétérogènes, avec processeur Intel et puce Apple M1. Les responsables informatiques peuvent désormais spécifier des liens de téléchargement et des descriptions dans Parallels My Account pour les ordinateurs Mac avec processeur Intel et puce Apple M1 : Parallels Desktop télécharge automatiquement l'image adéquate pour chaque employé.

Les administrateurs peuvent désormais provisionner des machines virtuelles Windows dans un parc d'ordinateurs Mac hétérogènes, avec processeur Intel et puce Apple M1. Les responsables informatiques peuvent désormais spécifier des liens de téléchargement et des descriptions dans Parallels My Account pour les ordinateurs Mac avec processeur Intel et puce Apple M1 : Parallels Desktop télécharge automatiquement l'image adéquate pour chaque employé. Nouveauté | Déploiement de Parallels Desktop sur un parc de Mac multi-architecture avec un seul package : Parallels Desktop 17 est une application Universal Binary qui permet la création d'un seul package de déploiement en masse utilisable sur les ordinateurs Mac avec processeur Intel et puce M1. Grâce à cette nouvelle option, le déploiement de Parallels Desktop à l'aide des outils de gestion Mac et du portail en libre-service est remarquablement simplifié.

Découvrez toutes les nouveautés de Parallels Desktop 17 pour Mac sur parallels.com/products/desktop/whats-new.

Nouveauté | Outils supplémentaires dans Parallels Toolbox 5 pour Mac et Windows

Inclus avec les abonnements Parallels Desktop, Parallels® Toolbox propose cinq nouveaux outils dans sa dernière version. Focus sur une fenêtre, Transformer le texte, Reconnaître le texte, Lire un code-barres et Générateur de codes-barres ont été ajoutés à la trentaine d'utilitaires de Parallels Toolbox.

Tarifs et disponibilité

Parallels Desktop 17 pour Mac Standard Edition, Pro Edition et Business Edition sont toutes conçues pour offrir une expérience optimale sur les Mac avec processeur Intel et puce M1. Vous pouvez vous les procurer sur parallels.com/desktop ou auprès des revendeurs agréés dans le monde entier. Les abonnements à Parallels Desktop comprennent des abonnements gratuits et simultanés à Parallels® Access 6.5 et à Parallels Toolbox 5 pour Mac et Windows.

Pour plus d'informations sur les produits Parallels, télécharger une version d'essai gratuite ou acheter un abonnement, consultez le site parallels.com.

Prix de vente conseillés :

Parallels Desktop 17 pour Mac

Mise à niveau vers une licence perpétuelle – 49,99 € Nouvel abonnement – 79,99 € par an Nouvelle licence perpétuelle – 99,99 €



Parallels Desktop pour Mac Pro Edition

Mise à niveau de toute édition – 49,99 € par an

Nouvel abonnement – 99,99€ par an

Parallels Desktop pour Mac Business Edition

99,99€ par an



Les prix en euros sont TTC.

À propos de Parallels

Parallels est une entreprise leader à l'échelle internationale dans le secteur des solutions interplateformes qui simplifient l'utilisation des applications et fichiers, sur tous les appareils ou systèmes d'exploitation, pour les entreprises comme les particuliers. Windows, Mac, iOS, Android ou le Cloud, Parallels aide les clients à exploiter la meilleure technologie. Parallels résout les problèmes complexes d'ingénierie et d'expérience utilisateur : grâce à ses solutions économiques, les entreprises comme les particuliers peuvent utiliser des applications facilement, où qu'ils se trouvent et à tout moment. Parallels, division de Corel, dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Consultez la page parallels.com/about pour plus d'informations.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

Contacts média :

TEAM LEWIS pour Parallels

Tatiana Vieira & Zoé Sillan

parallelsfr@teamlewis.com

06 24 05 28 40

L'exécution dans Parallels Desktop 17 de VM sur des ordinateurs Mac avec puce Apple M1 nécessite des systèmes d'exploitation à processeur ARM. Les clients qui installent des systèmes d'exploitation clients dans des machines virtuelles Parallels Desktop ont la responsabilité de s'assurer qu'ils sont en conformité avec le contrat de licence utilisateur final (CLUF) de chaque système d'exploitation. Requiert un Mac exécutant macOS 12 Monterey ou une version ultérieure. Mesures des performances effectuées par Parallels. Mesures effectuées par comparaison de la version préliminaire de Parallels Desktop 17 et de la version publiée de Parallels Desktop 16. Les performances varient en fonction de l'utilisation, de la configuration système et d'autres facteurs. Les périphériques USB nécessitent généralement des pilotes. Les fournisseurs ne proposent pas tous des pilotes pour Windows sur ARM, ce qui peut limiter certains appareils pris en charge sur les Mac avec puce Apple M1.

© 2021 Parallels International GmbH. Tous droits réservés. Parallels, le logo Parallels et Coherence sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Corel, CorelDRAW, MindManager et WinZip sont des marques commerciales ou des marques déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple, macOS et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. Tous les autres noms d'entreprise, de produit et de service, les logos, les marques et toutes les autres marques commerciales, déposées ou non, sont utilisés à des fins d'identification uniquement et demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation de marques, noms, logos ou autres informations, images ou matériels appartenant à un tiers n'implique aucune approbation de notre part. Nous réfutons tout droit de propriété sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour consulter les notes légales et les informations sur les brevets, reportez-vous à la page https://www.parallels.com/about/legal/

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecfca061-a438-460a-ba71-2b76c0153d0f