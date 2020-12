Competec désigne Andrej Golob à la tête de son unité Entreprises

Mägenwil (awp) - Le groupe Competec s'est trouvé un responsable pour sa division Entreprises en la personne d'Andrej Golob, qui reprendra en février la direction de sa filiale Alltron et ainsi la responsabilité de ce segment de clientèle, a indiqué la holding argovienne mardi dans un communiqué.

Actuellement à la tête des activités de Xerox en Suisse, le futur dirigeant jouit d'une vaste expérience dans la branche, après avoir officié 13 ans au service du groupe HP et cinq autres auprès de Swisscom.

Il succédera à la tête d'Alltron à Martin Lorenz, qui avait repris les rênes de la filiale de Competec à titre intérimaire après le départ de Markus Messerer, parti rejoindre la direction générale d'une entreprise de télécoms suédoise cotée en Bourse, précise le communiqué.

Le groupe Competec emploie quelque 820 personnes et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 811 millions de francs suisses. En plus du distributeur de matériel électronique Alltron, la holding comprend la plateforme de vente en ligne Brack.ch, le revendeur d'articles de maison Jamei, et le spécialiste des produits de santé Medidor.

