Competec nomme Simon Thoma au poste de responsable marketing

Zurich (awp) - Le prestataire de services en ligne Competec s'est doté d'un nouveau responsable marketing en la personne de Simon Thoma, qui a pris ses fonctions avec effet immédiat. Il intègre également la direction élargie de la société argovienne, indique cette dernière lundi. Sa durée de temps de travail passera à 100% d'ici le mois d'octobre, contre 40% actuellement.

M. Thoma dispose d'une expérience de plus de dix ans dans le marketing, avec une spécialisation dans les relations clientèle. Il a notamment chapeauté le programme de fidélité Supercard du grand distributeur Coop.

Fondé et détenu par Roland Brack, le groupe Competec détient notamment les portails de vente en ligne Brack.ch et Sport360, le distributeur en électronique Alltron et le prestataire logistique Competec Logistik. Il emploie 630 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de quelque 665 millions de francs suisses.

