Zurich (awp) - La Suisse a de nouveau perdu une place au classement des économies les plus compétitives de l'IMD. La forte avancée de l'Irlande, passée de la 11e à la 2e place en un an, a relégué la Suisse au 3e rang, indique mardi l'école de management lausannoise.

L'Europe se défend avec brio dans une concurrence de plus en plus internationale, avec 5 petites économies européennes dans le top 10 de ce classement, qui évalue la compétitivité de 64 pays.

La Suisse se distingue par une solide performance dans l'ensemble des facteurs de compétitivité mesurés, en particulier au niveau de l'efficacité des infrastructures et de l'administration, où elle arrive première.

"La capacité d'un pays à générer de la richesse pour sa population est un facteur clé du succès. Ce n'est pas encore ce que fait la Chine et ce n'est pas non plus ce que font pleinement les Etats-Unis pour l'instant", a expliqué Arturo Bris, professeur à l'IMD et responsable de l'étude.

Singapour se classe en 4e position du classement, grâce à des capacités d'adaptation rapides, à l'image également des Emirats arabes unis (10e), du Qatar ou de Bahreïn.

