Compétitivité numérique, la France 24e du classement IMD 26/09/2019 | 15:33

Quel pays dispose des meilleures dispositions vis à vis de l'économie numérique ? La réponse n'est pas très compliquée : les Etats-Unis ont une longueur d'avance. En revanche, la suite du classement apporte quelques surprises, même si l'on retrouve logiquement les très flexibles nations scandinaves dans le haut du classement. Dans la jungle des classements qui fleurissent çà et là, l'institut suisse IMD a choisi de s'intéresser à la compétitivité numérique des Etats. Pour classer 63 pays, l'organisation basée à Lausanne s'appuie sur trois critères majeurs : la Connaissance (capacité à comprendre et enseigner les nouvelles technologies), la Technologie (capacité à développer l'innovation numérique) et la Préparation à l'avenir (capacité à appréhender les évolutions futures). Le classement 2019, pour sa troisième année d'existence, a introduit deux nouveaux métriques, la robotisation industrielle et la robotisation dans l'éduction et la R&D. L'arrivée de la robotisation n'a pas bouleversé le quintet de tête, composé dans l'ordre des Etats-Unis, de Singapour, de la Suède, du Danemark et de la Suisse. Les Pays-Bas passent du 9e au 6e rang, suivis de la Finlande, de Hong Kong, de la Norvège et de la Corée du Sud. La France, malgré une progression de deux places, est loin, au 24e rang, juste derrière le Japon. La plus forte progression appartient à la Chine (+8 places, de la 30e à la 22e) et le plus gros recul au Royaume-Uni (-5 places, du 10e au 15e rang). Le classement de l'IMD La France a donc légèrement amélioré sa position, tout en restant en retrait par rapport aux grands meneurs internationaux. L'Hexagone est plutôt bien placé en matière de Connaissance et de Technologie, mais ses notes de Préparation pour l'avenir sont médiocres, comme le montre la synthèse qui suit. En particulier, les Français sont considérés comme les plus réfactaires à la globalisation des 63 pays : le village gaulois n'est pas un mythe à l'étranger ! Dans le détail, l'IMD a déterminé les principaux atouts et les grandes faiblesses du pays (le chiffre représente la position parmi les 63 pays analysés) : ATOUTS (10e rang ou mieux) Robots Eduction et R&D (5)

Export de haute technologie (7)

Droit de la propriété intellectuelle (8)

Distribution mondiale robotique (8)

Gestion des villes (9)

E-gouvernement (9) FAIBLESSES (50e rang ou pire) Attitude vis-à-vis de la globalisation (63)

Agilité des entreprises (55)

Opportunités et menaces (53)

Utilisation du big data et de l'analyse (53)

Equipement en tablettes (50)

Abonnés à l'internet mobile (50)

