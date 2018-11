Composition du gouvernement brésilien connue d'ici fin novembre-Bolsonaro

BRASILIA, 6 novembre (Reuters) - Le président élu brésilien, Jair Bolsonaro, a déclaré mardi qu'il ferait connaître d'ici la fin du mois la composition de l'ensemble de son gouvernement.

Bolsonaro, candidat d'extrême droite qui l'a emporté le 28 octobre face à son adversaire du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad, a dit à ce sujet qu'il n'était plus enclin à fusionner les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, idée qui lui avait valu des critiques de la part du ministre de l'Agriculture sortant, Blairo Maggi, et d'élus de constitutions rurales au Congrès. (Anthony Boadle; Eric Faye pour le service français)