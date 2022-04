Comprendre l'affaire Hwang-Archegos, ou comment un fonds a trompé une dizaine de banques

De quoi sont-ils accusés ?

Les autorités reprochent à Hwang et Halligan d'avoir menti aux banques afin d'augmenter les lignes de crédit accordées à Archegos et d'avoir utilisé l'argent emprunté pour manipuler le cours des actions de sociétés faisant partie du portefeuille du family office pesant à l'époque 36 milliards de dollars. Parmi ces positions, ViacomCBS, Discovery et Tencent Music Entertainment.

Lorsque Archegos s'est effondré en mars 2021, ses banques créancières ont perdu environ 10 milliards de dollars.

Quels sont les chefs d'accusation précis ?

Hwang est accusé de racket, de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude en matière de valeurs mobilières de contreparties et de fraude télégraphique, ainsi que de sept chefs d'accusation de manipulation du marché. Halligan est accusé de racket, de fraude électronique et de fraude de contreparties en valeurs mobilières.

En quoi consistent le racket et la manipulation de marché ?

Le ministère de la justice a estimé que le duo s'est rendu coupable de conspiration de racket destiné à mettre en place un système illégal dans un but lucratif. Les accusations de manipulation du marché portées contre Hwang impliquent qu'il a effectué ou dirigé des transactions sur des titres et des swaps basés sur des titres afin d'augmenter ou de diminuer leurs prix et d'inciter d'autres personnes à acheter ces titres.

Damian Williams, Procureur des États-Unis pour le district sud de New York, décrit le cycle du fonctionnement de l'escroquerie d'Archegos

En quoi consistent les accusations de fraude ?

Les procureurs ont allégué que le fondateur d'Archegos s'est livré à un stratagème de fraude en matière de valeurs mobilières pour constituer des positions sur de nombreuses actions et manipuler leurs prix. Hwang et Halligan ont tous deux été inculpés de fraude boursière de contreparties. Les procureurs affirment qu'ils ont menti à plusieurs banques au sujet des actifs d'Archegos afin d'obtenir des prêts supplémentaires qui ont permis de financer des positions toujours plus importantes et de maintenir les prix des titres gonflés.

Les deux hommes ont également été accusés de fraude électronique à l'égard de contreparties. La fraude télégraphique désigne une fraude impliquant des réseaux en ligne et de télécommunications.Selon ces accusations, ils auraient fait des déclarations fausses et trompeuses par ces moyens pour escroquer les contreparties commerciales d'Archegos.

L'histoire de Bill Hwang

Bill Hwang a passé 25 ans à construire son empire, qui s'est effondré en quatre jours. "En moins d'une semaine, fin mars 2021, le château de cartes s'est effondré", a indiqué la Securities and Exchange Commission dans une plainte contre Hwang. Il s'agit de la deuxième fois que Hwang a maille à partir avec la justice, qui l'avait déjà sanctionné aux Etats-Unis et en Asie en 2012, pour des violations commises par son ancien fonds spéculatif, Tiger Asia.

Bill Hwang, fondateur et directeur d'Archegos, devant le tribunal fédéral de Manhattan

Opérant depuis son appartement de Manhattan sous le nom de COVID-19 swept New York, Hwang a commencé à accumuler d'énormes positions sur un petit nombre de titres en utilisant des swaps de rendement total, une stratégie qui lui permettait de déployer de gros effets de levier sans avoir à déclarer ses détentions. Fin mars 2021, Archegos avait des positions de plus de 10 milliards de dollars dans Baidu et Tencent Music et de plus de 20 milliards de dollars dans ViacomCBS.

Le fonds a utilisé jusqu'à neuf banques, donnant l'impression que différentes parties étaient à l'origine de l'activité sur les titres. Cela a permis à Archegos d'accumuler un effet de levier allant jusqu'à 1 000%. Et quand les banques interrogeaient le fonds sur ses positions auprès d'autres courtiers, Archegos les trompait en masquant sa véritable exposition.

Fils d'un pasteur coréen, Hwang a déménagé aux États-Unis dans son enfance et a obtenu plusieurs diplômes de commerce. Il a perfectionné ses compétences en matière de sélection de titres de 1996 à 2000 chez Tiger Management, le fonds spéculatif pionnier du milliardaire Julian Robertson. En 2001, Hwang a lancé sa propre entreprise de fonds spéculatifs, Tiger Asia Management, avec un capital de départ de Robertson. Tiger Asia s'est rapidement développé pour atteindre plus de 8 milliards de dollars d'actifs après avoir généré un rendement annualisé de 40%, selon un article paru en 2011 dans Institutional Investor.

Mais des pertes et des problèmes de réglementation à Hong Kong et aux États-Unis ont conduit la société à fermer en 2012. Hwang a plaidé coupable de fraude électronique liée au commerce illégal d'actions chinoises et a payé 44 millions de dollars pour éteindre les accusations de délit d'initié aux États-Unis. Puis il a transformé Tiger Asia en un family office, le rebaptisant Archegos Capital Management au début de 2013. Les banques de Wall Street se sont d'abord méfiées de Hwang en raison de ses démêlés passés avec la justice, mais la banque japonaise Nomura Holdings lui a finalement donné une seconde chance.

Le 22 mars 2021, le château de cartes de Hwang a commencé à vaciller. ViacomCBS a annoncé une augmentation de capital et le cours a plongé. Selon l'acte d'accusation, Hwang a monté une contre-attaque massive pour relancer Viacom, tentant de contrer la chute du marché. Les 2 milliards de dollars de transactions ont consommé les liquidités d'Archegos, qui n'aurait pas été en mesure de répondre à ses appels de marge si l'offensive avait échoué. Mais Viacom a continué à chuter. Au cours des deux jours suivants, Hwang et son équipe se sont démenés pour empêcher les appels de marge des banques créancières. Mais elles ont perdu patience et elles ont commencé à dénouer les transactions, faisant chuter les actions. Plusieurs banques ont perdu des plumes dans l'opération, notamment Crédit Suisse et Nomura Holdings, mais aussi Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank ou Goldman Sachs.