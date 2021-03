Comprendre la croissance du bilan des banques centrales

Note : Cartouche du haut : montant en milliards d'euros (G€), de dollars (G$), et de yens (G¥). Cartouche du bas : en % du PIB.

Depuis 2007 le bilan des banques centrales a très fortement progressé. Celui de l'Eurosystème (c'est-à-dire le bilan consolidé de la Banque Centrale Européenne et des Banques Centrales Nationales) a été multiplié par plus de 4, et ceux de la Banque du Japon (BoJ) et de la Réserve Fédérale américaine (FED) par environ 6 et 8 respectivement sur cette période. La taille du bilan de l'Eurosystème a dépassé 7 000 Milliards d'euros au début de 2021, soit plus de 60% du PIB dans la zone euro (Graphique 1).

Cette forte croissance résulte de la mise en œuvre des politiques monétaires « non conventionnelles » conduites depuis la crise de 2008 par les banques centrales. Ces politiques ont notamment consisté à acquérir des titres de dette publique et privée, et à servir massivement les demandes de refinancement de la part des banques. Leur objectif a été de rendre plus favorables les conditions de financement de l'économie, dans un contexte où la marge de baisse des taux d'intérêt « directeurs » était devenue faible ou nulle. Et ainsi d'atténuer l'effet des chocs macroéconomiques ayant affecté la zone, et de faire converger l'inflation vers le niveau souhaité.

Soutenue sur la période 2007 à 2014 avec une hausse moyenne annuelle de l'ordre de 8,5 %, la croissance du bilan de l'Eurosystème s'est ainsi fortement amplifiée de 2015 à 2019 (+16 % en moyenne annuelle) avec la mise en place des programmes d'achats d'actifs destinés à lutter contre le risque de déflation (Graphique 2). Une nouvelle phase d'expansion du bilan, d'une ampleur inédite, a débuté en mars 2020 avec la mise en place des mesures d'urgence visant à contrer les impacts de la crise de la Covid-19 (voir Odhendal et al. (2020)). En moins d'un an, le bilan de l'Eurosystème a crû de 2 200 Milliards d'euros sous l'effet notamment du nouveau programme d'achat de titres, le PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), et des opérations de refinancement de long terme ciblées, les TLTRO III.