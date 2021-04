Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE des 10 et 11 mars 2021

Dans l'ensemble des économies avancées, les courbes des rendements souverains se sont pentifiées, dans un contexte de diminution des nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), d'accélération du rythme de la vaccination et de perspective d'adoption prochaine d'un vaste programme de relance budgétaire aux États-Unis. La forte augmentation des prix des matières premières a accentué les pressions à la hausse sur les rendements obligataires nominaux à long terme. La hausse des rendements obligataires à long terme a été plus modérée dans la zone euro que dans les autres économies avancées. La courbe des rendements pondérés par le PIB de la zone euro est restée nettement plus plate que durant la majeure partie de la période précédant la pandémie de COVID-19, sa forme et sa position étant largement identiques à celles observées juste avant la pandémie. En outre, les écarts de rendement souverains ont continué de bien résister, se resserrant même dans certaines juridictions. Par conséquent, la hausse des rendements a reflété principalement une augmentation du taux sans risque de la zone euro.

1. Examen des évolutions financières, économiques et monétaires et des options possibles

Sur les marchés boursiers, l'indice EuroStoxx 50 a encore étendu ses gains, se rapprochant progressivement de ses niveaux d'avant la pandémie. L'analyse menée par les services de la BCE suggère que la hausse des taux sans risque et la détérioration des perspectives de bénéfices à court terme en raison de la prolongation des mesures d'endiguement ont poussé les prix des actions à la baisse au cours des dernières semaines. Toutefois, la combinaison d'une amélioration des anticipations de bénéfices à long terme du fait du déploiement de la vaccination et l'amélioration du sentiment à l'égard du risque qui y est associée ont compensé et au-delà cette pression à la baisse sur les prix des actions. Dans certaines économies, cependant, la hausse des taux sans risque a accentué les risques pesant sur les valorisations d'actifs, qui demeurent fondées sur les anticipations d'une période prolongée de taux d'intérêt bas.

Les marchés du crédit ont continué de bien résister à l'accentuation de la volatilité des marchés obligataires et des taux sans risque, ce qui suggère que la position des investisseurs reste fondamentalement celle d'une croissance plus forte. Les spreads de crédit pour l'ensemble des catégories de notation, et en particulier pour les obligations à haut rendement, ont continué de se resserrer au cours des dernières semaines, soutenus par une reprise visible des bénéfices réalisés. La modification des perspectives de défaut d'entreprises reflète les anticipations d'une amélioration significative des perspectives de croissance, contribuant à des valorisations favorables sur les marchés du crédit.

10 décembre 2020. Ils se situent actuellement 120 points de base au-dessous de leur moyenne depuis 2008. Les taux réels à court et à moyen terme ont été préservés de la récente liquidation massive sur les marchés obligataires et ont continué d'atteindre de nouveaux points bas historiques au cours des dernières semaines.

Enfin, sur les marchés des changes, les anticipations d'une plus forte croissance aux États-Unis et

d'une orientation moins accommodante de la politique monétaire américaine ont exercé des pressions

la hausse sur le taux de change effectif nominal du dollar et également sur le taux de change du dollar vis-à-vis de l'euro. Dans le même temps, du fait de l'espoir qu'une résolution de la pandémie et que les retombées de la politique budgétaire aux États-Unis amorcent et alimentent un fort rebond conjoncturel à l'échelle mondiale, le sentiment à l'égard du risque a continué d'exercer une pression à la baisse sur le dollar.

Environnement international et évolutions économiques et monétaires dans la zone euro

M. Lane a procédé à l'examen de l'environnement international et des évolutions économiques et monétaires récentes dans la zone euro.

S'agissant de l'environnement extérieur, les perspectives se sont améliorées sous l'effet conjugué des vaccinations en cours, des effets d'apprentissage sur la manière de vivre avec la pandémie et de la relance budgétaire supplémentaire aux États-Unis. Dans les projections macroéconomiques de mars 2021 établies par les services de la BCE pour la zone euro, l'activité et le commerce à l'échelle mondiale ont été révisés à la hausse sur l'horizon de projection après le rebond plus rapide qu'envisagé de l'économie mondiale au second semestre 2020. D'après les dernières données relatives à l'indice des directeurs d'achat (PMI), la production dans les services s'est particulièrement améliorée récemment. Le commerce mondial n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la crise et le rythme d'expansion des échanges commerciaux a marqué le pas vers la fin de l'année, les services continuant de freiner l'ensemble des échanges commerciaux en raison des restrictions sur les voyages et le tourisme. Depuis la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de janvier, les prix du pétrole ont augmenté de 23 %, atteignant 67,8 dollars le baril, un niveau proche de ceux observés avant la pandémie. Concernant le taux de change, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar (- 2,0 %), demeurant cependant globalement stable en termes effectifs nominaux (- 0,3 %).

S'agissant de l'économie de la zone euro, la croissance enregistrée au dernier trimestre 2020 a été plus forte que prévu, mais les restrictions en cours auront un impact négatif sur la croissance au premier, et peut-être également, au deuxième trimestre 2021. Selon les projections de mars 2021 établies par les services de la BCE, le PIB en volume se redressera pour dépasser, au deuxième trimestre 2022, son niveau d'avant la crise (quatrième trimestre 2019) et continuera d'augmenter à un rythme soutenu par la suite. Toutefois, la reprise devrait varier entre les différentes composantes du PIB et dépendre dans une large mesure du soutien budgétaire apporté au cours des deux prochaines années.

Traduction : Banque de France

En cas de question, la version anglaise fait foi.

Page 3 de 23