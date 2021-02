Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE des 20 et 21 janvier 2021

18 février 2021

Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main

le mercredi 20 et le jeudi 21 janvier 2021

Christine Lagarde

Présidente de la Banque centrale européenne

1. Examen des évolutions financières, économiques et monétaires et des options possibles

Évolutions sur les marchés financiers

Mme Schnabel a procédé à l'examen des évolutions intervenues sur les marchés financiers depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 décembre 2020.

Les nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) constatées à l'échelle mondiale ont atteint un nouveau record la semaine précédant la réunion et le risque de mesures d'endiguement plus prolongées augmente avec l'apparition de mutations plus contagieuses du virus et un rythme de vaccination plus lent que prévu. Le sentiment des marchés financiers s'est toutefois nettement amélioré en début d'année, reflétant principalement les anticipations d'un stimulus budgétaire supplémentaire aux États-Unis, ce qui a ravivé les anticipations de reprise économique et de retour de l'inflation (reflation trade).

La courbe des rendements des bons du Trésor américain s'est pentifiée de manière significative sous l'effet de sa partie longue, cette évolution reflétant une augmentation des anticipations d'inflation ainsi que des taux réels. La courbe des taux de swaps au jour le jour (OIS), en revanche, est restée proche de son profil historique le plus plat et ne s'est que légèrement pentifiée au cours des deux dernières semaines. La courbe des rendements pondérés par le PIB dans la zone euro est également restée très proche du niveau observé au moment de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 décembre 2020. Toutefois, la stabilité des rendements nominaux dans la zone euro masque des évolutions sous-jacentes opposées. Alors que les anticipations d'inflation à moyen et long terme ont augmenté au même rythme qu'aux États-Unis, les rendements réels dans la zone euro ont résisté aux tensions à la hausse et sont même descendus à des niveaux historiquement bas.

On a également observé une revalorisation sur la partie courte de la courbe. Aux États-Unis comme dans la zone euro, la courbe des taux à terme de l'OIS a continué de se déplacer vers le haut depuis début 2021, reflétant globalement des anticipations de hausse des taux d'intérêt. Les corrélations de prix relatifs entre les différents actifs corroborent l'opinion selon laquelle le marché connaît un regain d'optimisme s'agissant des perspectives économiques, en dépit du risque d'extension des confinements stricts à court terme. Les données de prix et de flux sur les marchés d'actions à l'échelle mondiale suggèrent qu'une nouvelle amélioration du sentiment à l'égard du risque et un rebond des anticipations de bénéfices à long terme ont jusqu'à présent contrebalancé tout impact de la hausse des taux sans risque. Les marchés boursiers mondiaux ont affiché de nouveaux gains et l'indice EuroStoxx 50 est désormais proche de ses niveaux observés avant la pandémie de COVID-19. Les récentes plus-values ont également été soutenues par la persistance de flux entrants à destination des actions mondiales. Les actifs gérés par les fonds d'investissement ont augmenté de plus de 10 % depuis début novembre 2020.

Dans le même temps, les prix des actions risquent de finir par devenir vulnérables à une hausse des rendements réels à l'échelle mondiale. Le « rendement excédentaire CAPE », c'est-à-dire l'inverse du ratio cours/bénéfice corrigé du cycle moins le rendement obligataire à dix ans réel, est demeuré élevé, ce qui signifie que les investisseurs n'ont pas nécessairement abaissé la prime qu'ils exigent pour la détention d'actifs plus risqués. Néanmoins, une hausse plus soutenue des taux réels pourrait rapidement réduire l'attrait relatif des actions et ainsi poser le risque d'une revalorisation plus généralisée. Ces risques de corrections des prix ne sont pas uniformément distribués sur l'ensemble des actions. La distribution du ratio cours/bénéfices parmi l'ensemble des entreprises de l'indice EuroStoxx 50 est actuellement beaucoup plus large qu'elle ne l'a été en moyenne au cours des 20 dernières années, reflétant également le caractère toujours inégal de la reprise.

Les marchés du crédit ont fait preuve d'une capacité de résistance analogue vis-à-vis du risque de hausse des taux. Les spreads de crédit pour les entreprises de la zone euro ont continué de se resserrer légèrement au cours des dernières semaines. L'arrivée des vaccins et le recalibrage des mesures décidé par le Conseil des gouverneurs en décembre 2020 ont favorisé une nouvelle compression des primes de risque sur ce compartiment de marché, vers des niveaux proches de ceux constatés avant la pandémie de COVID-19.

Sur les marchés des changes, la hausse des rendements des emprunts publics des États-Unis a interrompu la tendance à la dépréciation du dollar qui s'était intensifiée après la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Depuis le second tour des élections en Géorgie, le taux de change de l'euro par rapport au dollar a baissé, s'inscrivant même temporairement au-dessous des niveaux constatés au moment de la précédente réunion de politique monétaire. Les taux réels aux États-Unis ont été un facteur essentiel du rééquilibrage des portefeuilles à l'échelle mondiale et d'une plus grande prise de risque. Par conséquent, dans la mesure où les investisseurs estiment que les risques entourant ces taux sont de plus en plus orientés à la hausse, un déterminant important des évolutions récentes des taux de change pourrait s'essouffler.

Au total, les évolutions récentes sur les marchés financiers ont influé de manière positive sur l'ensemble des conditions financières dans la zone euro. Les rendements souverains réels ont diminué, les écarts de rendement ont continué de bien résister, les prix des actions et les anticipations d'inflation ont augmenté, et la tendance à l'appréciation du taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar s'est inversée. Ces évolutions constituent un solide témoignage en faveur de la décision du Conseil des gouverneurs de privilégier le maintien dans la durée de son soutien monétaire et de préserver des conditions de financement favorables afin de protéger l'orientation actuellement très accommodante de sa politique dans un contexte de forte incertitude persistante.

Environnement international et évolutions économiques et monétaires dans la zone euro

M. Lane a procédé à l'examen de l'environnement international et des évolutions économiques et monétaires récentes dans la zone euro.

S'agissant de l'environnement extérieur, la reprise mondiale s'est poursuivie vers la fin de l'année, même si la légère baisse, à 53,5 en décembre, de l'indice composite des directeurs d'achat pour la production mondiale (PMI) témoigne d'un essoufflement de cette dynamique. En dépit de l'augmentation des nouvellesinfections à la COVID-19, les données et prévisions récentes indiquent des perspectives d'activité mondiale globalement plus optimistes qu'attendu précédemment, en raison d'une plus forte croissance économique aux États-Unis, mais également de données économiques positives concernant la Chine et l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. En dépit de l'amélioration des perspectives à moyen terme, l'augmentation des cas de COVID-19 et les mesures d'endiguement qui en résultent constituent des facteurs défavorables à court terme pour la croissance, jusqu'à ce que les vaccins parviennent à endiguer la pandémie, ce qui devrait se produire vers la mi-2021.

Par rapport à la première vague d'infections à la COVID-19 et aux mesures d'endiguement prises au printemps 2020, les services ont été moins affectés en novembre et en décembre. Les échanges commerciaux ont également mieux résisté durant la nouvelle vague de pandémie.

Le rebond des prix du pétrole, qui avait débuté au printemps 2020, s'est poursuivi. Les prix du pétrole ont augmenté de 15 % depuis la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de décembre, dépassant 55 dollars le baril, sous l'effet d'une plus forte demande et de facteurs limitant l'offre. Dans le même temps, l'euro s'est légèrement apprécié par rapport au dollar (+ 0,2 %), dans un contexte de volatilité, mais s'est légèrement déprécié en termes effectifs (- 0,2 %), tandis que les prix des métaux et des produits alimentaires ont fortement augmenté, soutenus par le net rebond de la demande de matières premières au second semestre 2020.

S'agissant de la zone euro, les confinements plus restrictifs et prolongés pèsent sur les perspectives de croissance à court terme.

L'impact économique de la pandémie a continué d'affecter les services en particulier, alors que le secteur manufacturier a continué de bien résister. D'après les dernières données relatives à l'indice des directeurs d'achat pour décembre, l'activité dans le secteur des services a continué de diminuer tandis que, dans le secteur manufacturier, elle a poursuivi sa hausse sous l'effet des évolutions soutenues du commerce mondial. L'impact économique des confinements semble s'être modéré par rapport à la première vague de la pandémie au printemps 2020. D'après l'enquête de la Commission européenne, la confiance dans le secteur des services a été moins modérée dans la plupart des pays au cours de la récente vague, reflétant probablement le fait que l'économie s'est mieux adaptée aux restrictions.

Les transferts budgétaires ont continué de protéger le revenu disponible des ménages au second semestre 2020, compensant la faiblesse des revenus du travail. Du fait de l'indisponibilité de nombreux services durant les confinements, les consommateurs ont été contraints d'épargner, ce qui a augmenté le niveau du taux d'épargne des ménages. En considérant la distribution de la population, les ménages plus jeunes ont davantage puisé dans leur épargne en raison de la détérioration de leur situation financière, tandis que les ménages plus âgés ont été davantage en mesure d'épargner. L'utilisation ou non de cette épargne à des fins de consommation et le moment auquel elle interviendra dans le futur devraient influer sur les perspectives économiques de la zone euro au cours des prochains trimestres.