Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE des 21 et 22 avril 2021

Réunion des 21 et 22 avril 2021 Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main le mercredi 21 et le jeudi 22 avril 2021 1. Examen des évolutions financières, économiques et monétaires et des options possibles de politique monétaire Évolutions sur les marchés financiers Mme Schnabel a procédé à l'examen des évolutions intervenues sur les marchés financiers depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 10 et 11 mars 2021. Les rendements des emprunts publics de la zone euro se sont découplés des rendements des bons du Trésor américain, qui ont continué d'augmenter en mars 2021 avant de diminuer légèrement en avril, et sont restés largement inchangés depuis fin février 2021. Cette évolution reflète en partie la nouvelle hausse du nombre d'infections par le coronavirus (COVID-19) et le durcissement des confinements dans la zone euro, qui ont affecté les anticipations de croissance à court terme. Cependant, elle reflète aussi les décisions de politique monétaire prises en mars par le Conseil des gouverneurs et la communication qui les a précédées, convainquant les marchés de la détermination de la BCE à maintenir des conditions de financement favorables. Les récentes mesures de la BCE ont efficacement préservé les taux à long terme de la zone euro des effets de contagion, s'agissant tant de la courbe des rendements sans risque que des écarts de rendement souverains. Une décomposition du rendement des swaps indiciels au jour le jour à dix ans dans la zone euro entre inflation et composantes réelles montre que les taux nominaux et leurs composantes sous-jacentes sont demeurés globalement inchangés depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Le redressement synchronisé des mesures de la compensation de l'inflation plus long terme extraites des instruments de marché observé depuis début 2021 dans les différentes économies avancées reflète probablement un certain optimisme quant à la croissance mondiale. Les estimations tirées de modèles suggèrent que l'essentiel de la hausse de la composante inflation s'explique par des primes de risque d'inflation et, par conséquent, ne reflètent pas encore de hausse Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 1 sur 18

significative des anticipations d'inflation effectives des investisseurs. Contrairement à la composante inflation, les taux réels à long terme dans la zone euro sont demeurés globalement inchangés depuis début 2021. Cela a également été le cas pour les taux réels à moyen terme, qui sont particulièrement importants pour les conditions d'emprunt des entreprises et se sont maintenus à leurs points bas historiques, ou à des niveaux proches, tout au long du récent mouvement de liquidation sur les marchés obligataires mondiaux. Cette situation suggère que les mesures prises par la BCE ont efficacement préservé non seulement les rendements des obligations souveraines à long terme, mais aussi, et peut-être même dans une plus large mesure, la partie à court et moyen terme de la courbe des rendements. De même, les anticipations de taux d'intérêt pour les deux prochaines années sont demeurées inchangées depuis la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs qui s'est tenue en janvier 2021. Les marchés n'ont pas intégré de variation du taux de la facilité de dépôt jusqu'au premier trimestre 2024. Les anticipations d'inflation sont demeurées bien ancrées grâce à la forward guidance de la BCE. Les prix des autres actifs ont permis de recouper les déterminants récents des conditions financières et de financement. Les écarts de crédit sont demeurés stables pour toutes les classes de notation et ont même diminué pour les obligations à haut rendement. Le fait que la liquidation intervenue sur le marché obligataire soit liée à la croissance et l'orientation accommodante de la politique monétaire de la BCE ont donc limité les écarts de rendement des obligations d'entreprises. L'optimisme quant à la croissance mondiale a également été le principal moteur des marchés d'actions. Soutenus par l'accélération du déploiement des vaccins, des données économiques solides au niveau mondial et la nouvelle amélioration des anticipations de croissance des bénéfices à long terme, les cours des actions se sont redressés au-delà des niveaux d'avant la pandémie dans la zone euro. Toutefois, cette évolution masque une hétérogénéité importante entre pays. La composition sectorielle des marchés boursiers des différents pays constitue un déterminant important de cette hétérogénéité. Les marchés sur lesquels la part des secteurs qui ont tiré parti de la crise est élevée ont eu tendance à afficher de meilleurs résultats pendant la plus grande partie de 2020, tendance qui s'est inversée après les nouvelles positives de novembre 2020 concernant les vaccins. Toutefois, la forte hausse des prix des actifs risqués a également généré des risques, le niveau élevé des valorisations boursières ayant été considéré comme dépendant du maintien de taux d'intérêt très accommodants. La duration des actions, qui est l'inverse du rendement des dividendes et qui s'est établie à son niveau le plus élevé depuis la bulle Internet aux États-Unis et dans la zone euro, constitue un indicateur. Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 2 sur 18

Au total, les évolutions récentes sur les marchés financiers ont exercé un impact positif sur les conditions financières et de financement dans la zone euro. Les rendements et les écarts de rendement souverains sont restés comprimés et les cours des actions ont augmenté, tandis que le taux de change de l'euro ne s'est que légèrement apprécié. Environnement international et évolutions économiques et monétaires dans la zone euro M. Lane a procédé à l'examen de l'environnement international et des évolutions économiques et monétaires récentes dans la zone euro. Une nouvelle vague d'infections a frappé les économies dans le monde entier. Dans le même temps, le monde a appris à vivre avec la pandémie, l'impact sur la production a donc été plus limité que lors de la première vague au printemps de l'année dernière. Dans l'ensemble, on a constaté des signaux positifs d'une reprise mondiale, qui demeure tirée par l'investissement, tandis que la consommation accuse un retard. Les données disponibles font également état d'une poursuite du redressement des échanges internationaux, les échanges de biens surprenant favorablement en janvier. Les prix du pétrole sont demeurés globalement stables depuis la réunion de politique monétaire de mars. Dans le même temps, le taux de change de l'euro est également resté stable, l'euro s'appréciant légèrement vis-à-vis du dollar (1,2 %) et en termes effectifs nominaux (0,6 %). Dans l'économie de la zone euro, les facteurs défavorables résultent des confinements, en particulier pour les services, tandis que la dynamique de l'investissement demeure favorable. Les indicateurs à court terme signalent une reprise débutant au deuxième trimestre 2021. Si l'on met l'accent sur les évolutions récentes, d'importantes asymétries prévalent entre l'industrie et les services. Les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier se sont inscrits en hausse pendant un certain temps et affichent des valeurs très élevées. On a également observé un fort redressement des indices des directeurs d'achat pour les services, même si, pour l'instant, ils n'indiquent pas encore une expansion. Les ventes au détail sont restées faibles en raison des nouvelles restrictions introduites afin de limiter la propagation de la COVID-19. Le niveau élevé des mesures d'endiguement a continué de retarder le redressement de la consommation, les consommateurs, interrogés par exemple par la Commission européenne, demeurant prudents. Les indicateurs des achats importants attendus au cours des 12 prochains mois, les anticipations de ventes au détail des entreprises et les commandes de biens de consommation se sont améliorés, demeurant toutefois inférieurs à leurs niveaux d'avant la pandémie. Dans le même temps, l'investissement privé a continué de se redresser. Si la croissance de l'investissement dans la Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 3 sur 18

construction est demeurée atone au quatrième trimestre 2020, les indicateurs prospectifs sont positifs, les anticipations des entreprises et la confiance dans le secteur de la construction s'inscrivant en hausse. La croissance des exportations intra et hors-zone euro s'est progressivement redressée après avoir atteint un point bas au deuxième trimestre 2020. Le tourisme, composante des services la plus affectée par la pandémie, affiche les premiers signes d'un redressement. Les indicateurs relatifs au marché du travail ont continué d'être nettement affectés par les programmes de soutien des gouvernements, ce qui a compliqué l'évaluation des évolutions sous- jacentes. Contrairement aux crises précédentes, la pandémie a affecté de façon disproportionnée l'emploi et le nombre moyen d'heures travaillées dans les secteurs des services marchands où les contacts sont nombreux. Dans l'ensemble, les principaux indicateurs relatifs au marché du travail ont été relativement stables, le taux de chômage s'établissant à 8,3 % en février, niveau globalement inchangé depuis novembre, et ce, malgré la nouvelle vague de la pandémie et les confinements associés. Toutefois, le nombre élevé de travailleurs découragés et de personnes concernées par les dispositifs de maintien dans l'emploi dénote des vulnérabilités persistantes. S'agissant des évolutions nominales, l'inflation totale a augmenté pour s'établir à 1,3 % en mars, principalement sous l'effet d'une nouvelle hausse prononcée de l'inflation dans le secteur de l'énergie, reflétant essentiellement des effets de base mais aussi la récente dynamique des prix du pétrole. Les facteurs temporaires et techniques ont continué de jouer un rôle important pour l'inflation, malgré l'atténuation de l'impact de la variation des pondérations des dépenses. Si l'on se concentre sur les composantes plus persistantes de l'inflation, les mesures de l'inflation sous-jacente ont continué d'osciller autour des niveaux observés au printemps 2020 et n'ont pas fourni de signal généralisé d'un redressement durable. De plus, les difficultés statistiques liées aux effets des pondérations, des modifications de la fiscalité et des imputations ont continué de faire peser une certaine incertitude sur l'orientation de l'inflation sous-jacente. Selon la dernière enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels pour le deuxième trimestre 2021, les anticipations relatives à l'inflation totale ont été révisées à la hausse pour 2021, tandis que les anticipations à moyen et long terme ont été globalement stables. Dans le même temps, les mesures des anticipations d'inflation à long terme extraites des instruments de marché ont continué à augmenter, le taux des swaps indexés sur l'inflation à cinq ans dans cinq ans s'établissant à 1,53 % le 19 avril 2021, soit 8 points de base de plus qu'au moment de la réunion de politique monétaire de mars. S'agissant des conditions financières, les taux sans risque à long terme sont restés globalement inchangés par rapport au niveau observé lors de la réunion de mars. Les hausses des rendements observées depuis fin 2020 ont principalement résulté des primes de terme et non de la composante Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 4 sur 18

anticipations. Les marchés boursiers et les marchés des obligations d'entreprises ont été déterminés par les anticipations d'amélioration des perspectives de croissance. Dans l'ensemble, les conditions financières sont restées globalement inchangées. Si l'on examine les anticipations relatives aux taux directeurs, la courbe des taux à terme de l'EONIA est restée stable sur sa partie à court terme. S'agissant des évolutions monétaires, la croissance annuelle de M3 s'est légèrement ralentie en février, tout en demeurant à un niveau élevé (12,3 %). Les entreprises et les ménages ont continué d'accumuler des dépôts à un rythme comparable à celui des trimestres précédents. Concernant les sources de création monétaire, en février, les achats d'actifs de l'Eurosystème et les concours bancaires au secteur privé non financier sont restés à des niveaux comparables à ceux observés au second semestre 2020. Tandis que les volumes de prêts aux entreprises ont légèrement augmenté en février, le taux de croissance annuel des prêts bancaires accordés aux entreprises n'est resté élevé (à 7,1 % en février) que parce qu'il reflète encore les flux très importants observés entre mars et mai 2020. Les taux d'intérêt des prêts bancaires accordés aux entreprises se sont maintenus à des niveaux proches de leurs points bas historiques. Selon la dernière enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro, les banques ont constaté une nouvelle diminution de la demande de prêts aux entreprises, principalement en raison de la faiblesse de la demande de financement des investissements et de la diminution des besoins de financement des fonds de roulement, reflétant la disponibilité de coussins de liquidité et le soutien direct des pouvoirs publics. Un faible pourcentage net des banques ont fait état d'un nouveau durcissement des critères d'octroi au premier trimestre 2021, après deux trimestres de durcissement nettement plus marqué. Toutefois, le durcissement opéré par les banques a été plus faible que prévu au trimestre précédent. Les critères d'octroi des prêts au logement accordés aux ménages se sont légèrement assouplis au premier trimestre 2021, après quatre trimestres consécutifs de durcissement, sous l'effet de la concurrence entre prêteurs. S'agissant de la politique budgétaire, certains pays ont récemment renforcé leur soutien budgétaire en réponse à la prolongation des confinements. Dans les pays de la zone euro, le soutien budgétaire a été, en moyenne, plus important dans les pays les plus durement touchés, mais avec une certaine hétérogénéité entre les pays. Après une forte impulsion budgétaire en 2020, le soutien budgétaire devrait rester important dans la zone euro en 2021. Réflexions et options possibles de politique monétaire En résumé, M. Lane a fait remarquer que la reprise de la demande mondiale et les mesures budgétaires supplémentaires soutiennent l'activité dans le monde et dans la zone euro. Dans le même Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 5 sur 18

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.