Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE des 21 et 22 juillet 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 26 août 2021 Réunion des 21 et 22 juillet 2021 Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main le mercredi 21 et le jeudi 22 juillet 2021 1. Examen des évolutions financières, économiques et monétaires et des options possibles Évolutions sur les marchés financiers Mme Schnabel a procédé à l'examen des évolutions intervenues sur les marchés financiers depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 juin 2021. Les rendements des emprunts publics à long terme ont nettement baissé dans les différentes économies avancées, notamment dans la zone euro, en dépit de la forte reprise intervenue à la suite du choc lié à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les données tirées de modèles relatives aux déterminants des rendements de la zone euro suggèrent qu'une part très importante de la baisse récente des taux d'intérêt sans risque de la zone euro a reflété des répercussions extérieures, principalement sous la forme d'une augmentation de l'aversion pour le risque au niveau mondial. La propagation rapide du variant delta du coronavirus et l'augmentation des taux d'infection dans de nombreux pays ont probablement été la principale raison à l'origine de la montée de l'aversion au risque au niveau mondial, comme le reflète également la baisse marquée du ratio actions de valeur/actions de croissance ces dernières semaines. Même si l'expérience du Royaume-Uni laisse penser que, pour l'instant en tout cas, les progrès des campagnes de vaccination sont parvenus à affaiblir le lien entre le nombre d'infections et les taux d'hospitalisation, le variant delta a suscité de nouvelles incertitudes quant à la trajectoire vers une normalisation de l'économie, ce qui a pesé sur les rendements ces dernières semaines. Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 1 de 26 Les rendements souverains à long terme ont baissé plus fortement aux États-Unis, où le comportement des investisseurs a continué à inverser une grande partie de la hausse des taux d'intérêt réels à long terme observée plus tôt dans l'année, un mouvement qui pourrait être lié à des modifications des anticipations des marchés relatives à la politique monétaire. Une décomposition du rendement des bons du Trésor américain à dix ans, établie à partir d'un modèle, laisse penser que les primes de terme ont fortement diminué ces dernières semaines, tandis que les révisions de la trajectoire future attendue des taux à court terme ont été plus limitées. Cela suggère que la forte hausse des taux d'intérêt réels observée aux États-Unis plus tôt cette année peut avoir reflété en grande partie une hausse de l'incertitude entourant les perspectives relatives à la politique monétaire, et que cette incertitude peut avoir diminué ces dernières semaines. Par comparaison, dans la zone euro, les taux d'intérêt réels sans risque ont été beaucoup plus stables qu'aux États-Unis, même s'ils ont commencé à baisser ces dernières semaines. Les taux sans risque réels à dix ans dans la zone euro sont actuellement inférieurs de près de 20 points de base au niveau observé au moment de la réunion du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 décembre 2020. De plus, les mesures de compensation de l'inflation extraites des instruments de marché ont résisté à la pression baissière globale dans la zone euro, suggérant que les investisseurs restent fondamentalement positionnés pour une reprise soutenue après la crise liée à la pandémie. Les écarts de rendement des emprunts publics ayant continué de bien résister, le rendement nominal pondéré du PIB des obligations souveraines à dix ans de la zone euro a poursuivi sa baisse depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 juin 2021 et se situe actuellement de nouveau en territoire négatif. Depuis la mi-mai, où les variations des anticipations des marchés relatifs à la trajectoire future probable des achats d'actifs avaient exercé sur eux des pressions à la hausse, les rendements ont chuté de plus de 30 points de base. La courbe des taux à terme de l'Eonia s'est également sensiblement aplatie ces dernières semaines, même si cette évolution a probablement reflété la baisse des primes de terme liée au risque accru suscité par la propagation du variant delta plutôt qu'une véritable modification des anticipations relatives aux taux d'intérêt. Cette évolution est cohérente avec les anticipations inchangées relatives à un relèvement des taux directeurs déclarées dans la dernière enquête de la BCE auprès des analystes monétaires (Survey of Monetary Analysts, SMA). Dans le même temps, l'aplatissement de la courbe des taux anticipés pourrait également refléter en partie un ajustement des anticipations relatives aux taux directeurs en réaction au résultat de l'évaluation de la stratégie de la BCE, même si les réactions immédiates des marchés ont été modérées. Comme les marchés s'attendent à présent à un relèvement plus précoce des taux directeurs aux États-Unis, l'euro s'est déprécié fortement vis-à-vis du dollar, évolution renforcée par un mouvement Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 2 de 26 de report vers les valeurs sûres. De fait, depuis le début de l'année, une corrélation étroite a été observée entre le taux de change EUR/USD et l'écart de taux d'intérêt à court terme, les mouvements sur la partie longue de la courbe ne semblant pas avoir eu beaucoup d'importance pour les marchés de change, qui se sont plutôt concentrés sur la date du relèvement des taux. Malgré l'augmentation significative de l'aversion au risque au niveau mondial, l'ajustement des primes de risque de crédit a été faible jusqu'à présent sur les marchés des valeurs à revenu fixe de la zone euro. Les écarts de rendement des obligations d'entreprises ont bien résisté au récent mouvement de report vers les valeurs sûres. Les spreads de crédit des obligations bien notées (investment-grade) ont poursuivi leur baisse, tandis que ceux des obligations à haut rendement ont légèrement augmenté, tout en restant inférieurs à leurs niveaux d'avant la pandémie malgré les importantes émissions d'obligations à rendement élevé depuis un an. Les données de la BCE ont montré que les émissions importantes réalisées par les émetteurs à rendement élevé ont été absorbées dans une large mesure par les fonds d'investissement, rehaussant ainsi davantage le profil de risque des non-banques. L'augmentation de l'aversion au risque au niveau mondial a toutefois pesé sur les prix des actions. L'indice EuroStoxx a baissé, avec des pertes plus importantes dans les pays qui ont été exposés plus fortement aux restrictions de déplacement potentielles et effectives imposées à la suite de la propagation rapide du variant delta. Les événements des derniers jours ont également illustré comment les valorisations boursières élevées actuelles pouvaient être sujettes à des corrections soudaines, les ratios cours/bénéfices corrigés du cycle se situant à des niveaux record ou proches de ceux-ci. Les corrections de prix, si elles sont soudaines et importantes, pourraient avoir des effets tangibles sur les bilans des investisseurs, dans la mesure où les flux vers les fonds actions ont continué d'augmenter depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 9 et 10 juin 2021 et ont été plusieurs fois supérieurs aux flux observés les années précédentes. Dans l'ensemble, les conditions financières dans la zone euro sont restées globalement stables à des niveaux très accommodants. Si l'on prend un instantané des différents indicateurs, ceux qui accordent une pondération importante au taux de change font apparaître un assouplissement des conditions financières et ceux qui mettent l'accent sur les marchés boursiers indiquent un durcissement. Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 3 de 26 Environnement international et évolutions économiques et monétaires dans la zone euro M. Lane a procédé à l'examen de l'environnement international et des évolutions économiques et monétaires récentes dans la zone euro. S'agissant de l'environnement extérieur, les données les plus récentes ont confirmé que la reprise générale se poursuivait, mais des éléments de plus en plus nombreux indiquent des contraintes d'offre. Dans le même temps, la propagation de nouveaux variants de la COVID-19 est restée une préoccupation majeure pour la reprise économique au niveau mondial et dans la zone euro. Les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour juin ont affiché des valeurs historiquement élevées pour le deuxième trimestre 2021 dans son ensemble - mais cette évolution a été constatée avant que le variant delta n'entraîne une forte augmentation des cas d'infection. Les échanges de biens ont poursuivi la forte tendance haussière observée depuis le milieu de l'année dernière - même si celle-ci s'est légèrement aplatie selon les données les plus récentes. Depuis la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de juin, l'euro s'est fortement déprécié vis-à-vis du dollar (- 3,6 %) tout en enregistrant une baisse moins marquée en termes effectifs nominaux (- 0,9 %). Les prix du pétrole ont baissé de 3,9 % sur la même période (demeurant globalement conformes aux hypothèses techniques retenues pour les projections de juin), dans un contexte de volatilité accrue sur le marché pétrolier. La tendance haussière des prix des matières premières non pétrolières s'est interrompue et, dans l'ensemble, les prix des métaux et des produits alimentaires sont restés globalement inchangés depuis la réunion du Conseil des gouverneurs de juin. S'agissant de la zone euro, le PIB s'est contracté de 0,3 % en rythme trimestriel au premier trimestre 2021, notamment en raison des conséquences sur la consommation privée des confinements mis en place dans de nombreux pays de la zone euro. Des goulets d'étranglement du côté de l'offre ont continué de freiner l'activité dans le secteur manufacturier, les délais de livraison des fournisseurs demeurant proches du niveau record enregistré en juin, aussi bien au niveau mondial que dans la zone euro, et le ratio des nouvelles commandes par rapport aux stocks de produits finis atteignant un pic. L'intensification des contraintes d'offre a pesé sur le secteur manufacturier et l'investissement et a entraîné une diminution de la production industrielle en mai. Dans la dernière enquête téléphonique de la BCE auprès des entreprises (Corporate Telephone Survey), ces dernières ont déclaré qu'il faudrait probablement attendre l'année prochaine pour que ces contraintes d'offre ne soient plus un problème. Les indicateurs récents tirés d'enquêtes, tels que l'indice des directeurs d'achat pour la production manufacturière et l'activité dans le secteur des services, ont montré un fort rebond de l'activité au deuxième trimestre, en particulier dans les services, et une poursuite de la croissance dans le secteur Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 4 de 26 manufacturier. Les volumes des ventes au détail jusqu'en mai ainsi que la disponibilité accrue de certains services ont été cohérents avec la croissance robuste de la consommation privée au deuxième trimestre. Les indicateurs relatifs à la confiance des chefs d'entreprise ont fait état d'une forte reprise, la confiance dans l'industrie se situant à des niveaux très élevés en juin - bien au-dessus de ses niveaux d'avant la pandémie - tandis que les autres indicateurs ont presque retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie. La confiance des consommateurs s'est renforcée, reflétant principalement une amélioration marquée de l'évaluation de la situation économique générale au cours des douze prochains mois, tandis que la confiance dans la situation financière personnelle des consommateurs, qui tend à être le principal facteur déterminant les décisions d'achats, s'est améliorée beaucoup moins fortement. En ce qui concerne l'investissement des entreprises, les indicateurs tirés d'enquêtes disponibles jusqu'en juin vont dans le sens d'un renforcement au deuxième trimestre 2021, même si la baisse de la production de biens d'équipement en mai a reflété les contraintes liées aux goulets d'étranglement du côté de l'offre. Les entreprises du bâtiment ont également signalé des pénuries de matériaux et de main-d'œuvre proches des points hauts historiques en juin, dans un contexte de fermeté des conditions de la demande et des indicateurs de confiance. S'agissant des échanges commerciaux, les données d'avril ont reflété la poursuite de la dynamique, en particulier en ce qui concerne les exportations de biens vers les États-Unis et l'Asie, mais la contribution locale a diminué. En particulier, les exportations de véhicules et de produits électroniques ont été affectées par des contraintes d'offre, tandis que les délais de livraison se sont également allongés pour les machines. Les indicateurs prospectifs relatifs au tourisme ont indiqué une reprise mais sont restés très éloignés des niveaux correspondant à une normalisation complète. S'agissant du marché du travail, le taux de chômage a baissé en mai pour s'inscrire à 7,9 %, soit 0,2 point de pourcentage de moins qu'en avril 2021 mais 0,6 point de pourcentage de plus qu'en février 2020. Le nombre de travailleurs bénéficiant de dispositifs de maintien de l'emploi a diminué, mais a encore représenté 5 % de la population active. Globalement, le marché du travail est resté fortement affecté par la pandémie, mais les indicateurs à haute fréquence et les données d'enquêtes vont dans le sens d'une croissance robuste de l'emploi pour les prochains mois. En ce qui concerne les évolutions nominales, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'est légèrement ralentie, revenant de 2,0 % en mai à 1,9 % en juin. En ce qui concerne les évolutions nominales, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'est légèrement ralentie, revenant de 2,0 % en mai à 1,9 % en juin. La hausse de la composante énergie de l'IPCH est restée soutenue (12,6 %), apportant la contribution la plus importante (1,1 point de pourcentage) à l'inflation totale en juin. La hausse de l'IPCH hors énergie et produits alimentaires s'est légèrement ralentie, revenant de 1,0 % en mai à 0,9 % en juin, sous l'effet d'un fléchissement de la hausse des prix des services. Alors que la hausse des prix des biens Traduction : Banque de France En cas de question, la version anglaise fait foi. Page 5 de 26

