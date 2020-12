Comptes de l'agriculture: le «PIB agricole» français 2020 attendu en baisse de 5,4%

Dépêche - Publié le 17.12.2020 par Mathieu Robert

A l'occasion de la réunion de la Commission des comptes de l'agriculture de la nation (CCAN) le 16 décembre, l'Insee a publié ses chiffres prévisionnels provisoires pour l'année 2020. Ils sont marqués par un repli de 5,4% en euros courants de l'équivalent agricole du PIB agricole (valeur ajoutée brute au coût des facteurs). Rapportée à l'actif la baisse est de 4,7%, et de 6,5% en euros constants ; son niveau reste légèrement supérieur à la moyenne des années 2010, et significativement supérieur à celle des années 2000. L'année 2020 a été marquée par les accidents climatiques (sécheresse, canicule) qui ont grevé les volumes de productions végétales de 4,6%, et par la fermeture des restaurants et la peste porcine africaine (PPA), qui ont fait plier la valeur des produits animaux de 1,3%. Les productions les plus touchées sont les céréales (-18,7% en volume), les plantes industrielles dont betteraves (-13,1% en volume) et les légumes (-9,3% en volume). Les subventions sont en recul de 4,5%, dont «l'origine principale» serait «la disparition du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) transformé depuis le 1er janvier 2019 en allègement de cotisations patronales». Enfin les consommation intermédiaires restent stables (+0,3%), les volumes d'engrais ont connu un léger rebond (+0,5% en valeur, +3,7% en volume) après une forte chute l'an passé.