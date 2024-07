Concentra souhaite lever jusqu'à 585 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le groupe Concentra vise à lever jusqu'à 585 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon une déclaration déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine des valeurs mobilières et des changes). (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)