Concentrations: la Commission donne son feu vert à l'acquisition par Energizer de l'activité de Spectrum Brands dans le domaine des piles et de l'éclairage portatif, sous réserve du respect de certaines conditions

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition par Energizer de l'activité de Spectrum Brands dans le domaine des piles et de l'éclairage portatif, ces deux entreprises étant actives dans la fourniture de piles ménagères. Cette autorisation est subordonnée à la cession de la branche régionale Varta de Spectrum Brands.

Energizer et Spectrum Brands sont deux des principaux fabricants et fournisseurs de piles ménagères dans le monde. Ils vendent leurs piles dans l'Espace économique européen (EEE) sous les marques Energizer, Varta et Rayovac. Leur portefeuille de produits comprend les piles ménagères (telles que les piles AA et AAA), les piles spécialisées (telles que les piles pour appareils photos ou pour montres) et les piles pour prothèses auditives.

L'enquête de la Commission

Sur la base de son enquête préliminaire, la Commission craignait que l'opération envisagée, telle qu'initialement notifiée, ne réduise considérablement la concurrence dans plusieurs pays de l'EEE, plus particulièrement sur les marchés des produits de marque suivants:

les piles ménagères jetables;

les piles ménagères rechargeables;

les piles spécialisées;

les piles pour prothèses auditives (en particulier celles vendues à la grande distribution, comme les supermarchés ou les magasins de produits électroniques); et

les chargeurs de piles portables.

L'entité issue de la concentration serait devenue de loin le plus grand fournisseur (et, dans certains cas, le seul) de ces produits sur plusieurs marchés de l'EEE, avec une pression limitée de la part des concurrents. La Commission redoutait par conséquent que l'opération envisagée ne nuise à la concurrence et entraîne une hausse des prix ainsi qu'une réduction du choix pour les consommateurs.

Les mesures correctives proposées

Pour dissiper les craintes de la Commission en matière de concurrence, Energizer a proposé:

de céder la branche Varta de Spectrum Brand . Plus précisément, il s'agissait de la cession de l'ensemble des activités de Spectrum Brands dans le domaine des piles ménagères et spécialisées, des chargeurs et des dispositifs d'éclairage portatifs vendus sous la marque Varta et sans marque dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), qui comprend plus de 100 pays;

de conclure un accord de licence et d'approvisionnement exclusifs avec l'acquéreur de la branche Varta concernant la vente des piles pour prothèses auditives sous la marque Rayovac dans la région EMOA, ce qui donnera à l'acquéreur la possibilité de développer sa propre activité dans le domaine des piles pour prothèses auditives à la fin de la période d'approvisionnement, grâce à une stratégie de changement de marque.

Ces engagements suppriment les chevauchements entre les activités des entreprises sur chacun des marchés nationaux pour lesquels la Commission avait des craintes.

La Commission a dès lors conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements offerts.

Les entreprises et les produits

Energizer, dont le siège est établi aux États-Unis, fabrique et commercialise des piles ménagères vendues sous les marques Energizer et Eveready, ainsi que des chargeurs de piles portables et des produits d'éclairage portatifs de marque.

Spectrum Brands, dont le siège est également établi aux États-Unis, est une entreprise diversifiée de biens de consommation. Sa branche «piles ménagères et dispositifs d'éclairage portatifs» fournit des piles ménagères sous les marques Varta et Rayovac, ainsi que des piles sous marque de distributeur. Elle vend également des chargeurs portables et des produits d'éclairage portatifs.

Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations

L'opération a été notifiée à la Commission le 19 octobre 2018.

La Commission a pour mission d'apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils (voir l'article 1er du règlement sur les concentrations) et d'empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d'une opération, la Commission dispose en général d'un délai de 25 jours ouvrables pour décider d'autoriser cette opération (phase I) ou d'ouvrir une enquête approfondie (phase II). Ce délai est porté à 35 jours ouvrables si des mesures correctives sont présentées par les parties, comme en l'espèce.

Des informations plus détaillées seront disponibles sur le site web de la DG Concurrence, dans le registre public des affaires de concurrence de la Commission, sous le numéro M.8988.