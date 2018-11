Concentrations: la Commission ouvre une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de l'activité «compresseurs frigorifiques» de Whirlpool par Nidec

La Commission a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition, par Nidec, d'Embraco, l'activité «compresseurs frigorifiques» de Whirlpool, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission craint que le rachat ne réduise la concurrence dans le secteur de la fourniture de compresseurs frigorifiques.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «Les compresseurs frigorifiques sont utilisés dans des applications non seulement commerciales, mais aussi domestiques, dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Le secteur est déjà fortement concentré. C'est la raison pour laquelle la Commission examinera attentivement les effets sur la concurrence du projet d'acquisition d'Embraco par Nidec, afin de garantir que leurs clients et que les consommateurs finals ne seront pas lésés du fait d'une augmentation du prix ou d'une réduction du choix.»

Nidec et Embraco, l'activité «compresseurs» de Whirlpool, produisent toutes deux des compresseurs utilisés dans les appareils de réfrigération domestiques, comme les réfrigérateurs et les congélateurs de cuisine, et dans des applications commerciales légères, comme les refroidisseurs de boissons, les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux et les présentoirs réfrigérés.

Les compresseurs fonctionnent à vitesse fixe, régulant la température en s'allumant et en s'éteignant, ou à vitesse variable, adaptant leur vitesse en fonction du besoin de refroidissement afin de maintenir la température souhaitée. Généralement, les compresseurs à vitesse variable consomment moins d'énergie, sont moins bruyants et plus chers que les compresseurs à vitesse fixe ayant la même capacité de refroidissement. Étant donné que les normes d'efficacité énergétique deviennent progressivement plus strictes dans le secteur des appareils de réfrigération, la demande pour des compresseurs à vitesse variable devrait augmenter aux dépens des compresseurs à vitesse fixe.

Nidec et Embraco sont parmi les principaux fournisseurs de compresseurs à vitesse variable à usage domestique dans le monde et dans l'Espace économique européen (EEE). Elles sont également les deux principaux fournisseurs de compresseurs à vitesse variable et à vitesse fixe à usage commercial léger, tant au niveau mondial qu'au niveau de l'EEE.

Problèmes de concurrence soulevés par la Commission

L'enquête initiale menée sur le marché par la Commission a fait apparaître les principaux sujets de préoccupation suivants.

en ce qui concerne les compresseurs à vitesse variable à usage domestique , l'élimination de la concurrence entre Nidec et Embraco pourrait entraîner une hausse des prix et une réduction du choix;

en ce qui concerne les compresseurs tant à vitesse fixe qu'à vitesse variable à usage commercial léger, l'élimination de la concurrence entre Nidec et Embraco pourrait entraîner une hausse des prix et une réduction du choix.

Nidec a présenté des engagements afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés par la Commission. Après avoir consulté les acteurs du marché sur ces engagements, la Commission a conclu que ceux-ci ne suffisaient pas pour apaiser ses craintes.

L'opération a été notifiée à la Commission le 8 octobre 2018. Celle‑ci dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 15 avril 2019, pour prendre une décision. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de la procédure.

Les entreprises et les produits

Nidec est une entreprise basée au Japon, présente dans le secteur de l'ingénierie, de la fabrication et de la distribution d'une gamme de moteurs électriques et de produits motorisés. Depuis qu'elle a acquis Secop GmbH en 2017, Nidec fabrique et vend également des compresseurs utilisés dans les appareils de réfrigération. L'entreprise fabrique des compresseurs en Autriche, en Slovaquie et en Chine.

Embraco, basée au Brésil, est présente dans le secteur de la fabrication et de la vente de compresseurs utilisés dans les appareils de réfrigération. Elle fabrique des compresseurs en Slovaquie, au Brésil, au Mexique et en Chine. L'entreprise est détenue et contrôlée par Whirlpool, une société américaine qui fabrique une gamme complète d'appareils domestiques et de produits connexes, y compris des appareils de réfrigération.

