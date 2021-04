Conclusion du contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) SA

Libellé : ALHGO (ISIN: GB00BMDXQ672)

Marché : Euronext Growth® Paris

Hamilton Global Opportunities (ISIN : GB00BMDXQ672 – Ticker : ALHGO), le véhicule d'investissement de Hamilton Ventures, annonce aujourd'hui avoir conclu le 21 avril 2021, un contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) SA conforme à la charte AMAFI qui a pris effet le 26 avril 2021 au matin.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec TP ICAP (Europe) SA, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

1 190 titres

50 000 euros en espèces

Après le 26 avril 2021, la Société procédera à un achat hors marché de 1 190 actions ordinaires de la Société pour un montant de 49 980 € à 42 € par action, correspondant au prix de l'action du placement privé finalisé le 23 avril 2021, auprès de Gustavo PERROTTA, Directeur Général, afin de porter ces actions au compte de liquidité.

A propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities SA (“HGO”) est une filiale de Hamilton Ventures fondée en 2009 par Sir Peter Middleton et Gustavo Perrotta pour saisir des opportunités d’investissement post-crise financière. Jusqu'à présent, Hamilton Ventures s'est concentré sur le conseil stratégique et les "club deals" pour des investissements directs dans des entreprises privées en phase de croissance. Au cours des 12 dernières années, l'équipe de gestion d'Hamilton a acquis une expérience considérable et a développé un palmarès unique en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Grâce à son vaste réseau de conseillers, de banquiers, de co-investisseurs, de leaders industriels et de spécialistes sectoriels, Hamilton a réalisé des investissements dans les médias sociaux, les jeux-vidéos, les Nanotech, les Medtech et les Fintech en Europe et aux États-Unis. Au fur et à mesure du développement de la stratégie, une approche plus ciblée a été adoptée, avec une concentration accrue sur la Tech, la Fintech et la MedTech dans deux zones géographiques principales, la Silicon Valley et Israël.

