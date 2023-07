La France a appelé jeudi à la libération et au rétablissement du président du Niger, Mohamed Bazoum, après ce qu'elle a qualifié de "coup de force" dans un pays vital pour ses derniers intérêts militaires dans la région du Sahel.

Ces derniers mois, la France a été contrainte de redéfinir sa stratégie de lutte contre les militants islamistes au Sahel après le retrait de milliers de soldats du Mali et du Burkina Faso.

Les coups d'État au Mali, au Tchad et au Burkina Faso ont affaibli les alliances de la France dans ses anciennes colonies, enhardi les djihadistes qui contrôlent de vastes étendues de désert et de maquis, et ouvert la porte à une plus grande influence russe.

"Nous appelons au respect et au rétablissement immédiat de l'intégrité des institutions démocratiques au Niger", a déclaré le ministère français des affaires étrangères dans un communiqué.

"Nous soutenons les efforts régionaux visant à trouver une solution urgente à la crise qui respecte le cadre démocratique nigérien et permette le rétablissement immédiat de l'autorité civile.

Une source diplomatique française a déclaré que Paris restait en contact avec M. Bazoum et que la situation sur le terrain était encore "très confuse".

La stratégie de la France s'est concentrée sur l'envoi de troupes au Niger, qu'elle considère comme son principal allié dans la région et comme la meilleure rampe de lancement pour les opérations contre les militants dans les régions frontalières reliant le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Le Niger est également indispensable à la France pour surveiller les activités dans les zones désertiques limitrophes de la Libye, où les trafiquants et les militants exploitent depuis des années l'absence relative de l'État.

Perdre le soutien du Niger laisserait peu d'options à Paris et l'obligerait très probablement à retirer ses forces, selon des diplomates et des analystes.

En soutien apparent aux mutins, le chef d'état-major du Niger a déclaré que l'armée avait "décidé d'adhérer à la (...) déclaration" faite par les soldats qui ont annoncé dans un discours télévisé tard dans la nuit qu'ils avaient dépouillé Bazoum de son pouvoir.

La France dispose d'environ 1 000 à 1 500 soldats basés dans le pays, appuyés par des drones et des avions de guerre. Un millier de soldats supplémentaires se trouvent au Tchad voisin, où Paris s'est montré moins critique à l'égard de la transition tardive vers un régime civil après le coup d'État de 2021.

Toutefois, contrairement au passé, le rôle des troupes françaises consiste uniquement à soutenir les forces nigériennes lorsqu'elles identifient des opérations.

Paris a cherché à rendre son armée moins visible afin de désamorcer les tensions en Afrique de l'Ouest dans le contexte d'une vague croissante de ressentiment à l'égard de l'ancienne puissance coloniale et de son influence au Sahel.

Certains manifestants à Niamey ont brandi jeudi des drapeaux russes et scandé des slogans anti-français.

Faisant écho à des incidents similaires survenus par le passé au Mali et au Burkina Faso, un membre des mutins a accusé la France d'avoir fait atterrir un avion militaire dans le pays jeudi matin, en dépit de la fermeture de l'espace aérien imposée pendant la nuit.

La source diplomatique française a déclaré que l'avion était parti dans la nuit avant l'annonce de la fermeture de l'espace aérien et qu'il avait reçu un plan de vol pré-approuvé par les responsables militaires de l'aéroport.

Selon le site internet de l'armée française, la dernière opération conjointe entre les armées française et nigérienne s'est déroulée fin mai et début juin.