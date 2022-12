Conditionnalité financière

Les marchés asiatiques clôturent la semaine sur une base solide, et c'est ainsi qu'ils pourraient bien terminer l'année si les conditions financières - mondiales et locales - restent aussi favorables qu'elles le sont actuellement.

La réaction spectaculaire des marchés américains au discours du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi après-midi, continuera probablement à alimenter l'appétit pour le risque dans toute l'Asie, un mouvement qui pourrait recevoir une impulsion supplémentaire de la Corée du Sud vendredi.

Le taux d'inflation annuel de novembre devrait tomber à 5,1% contre 5,7% en Corée du Sud. Ce serait le taux le plus bas depuis avril de cette année, plus d'un point de pourcentage de moins que le pic de juillet, et un signe que la Banque de Corée pourrait bientôt mettre fin à sa campagne de hausse des taux.

Une preuve que l'inflation diminue définitivement dans l'une des économies les plus importantes du continent serait une bonne nouvelle pour les actions régionales, qui sortent d'un mois extraordinaire.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a enregistré une hausse stupéfiante de 17,4 % en novembre, son meilleur mois en 29 ans et le deuxième meilleur depuis le lancement de l'indice à la fin des années 1990.

L'assouplissement substantiel des conditions financières américaines depuis la mi-octobre a été crucial pour cette performance. Et si l'on se fie à la réaction au discours de Powell - envolée des actions et des obligations, et chute de près de 2 % du dollar - il en sera toujours ainsi.

Les conditions financières locales sont également favorables. En grande partie.

Selon les indices des conditions financières de Goldman Sachs, les conditions en Chine sont les plus souples depuis près de deux ans, et ont diminué de plus de 200 points de base en seulement cinq semaines ; celles de l'Inde et de l'Indonésie ont diminué de plus de 100 points de base depuis début octobre ; et celles des Philippines se sont assouplies de près de 100 points de base.

Les conditions financières au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande sont toutes restées relativement serrées, presque entièrement en raison de l'appréciation de leurs monnaies par rapport au dollar.

Mais les signes d'une atténuation de l'inflation régionale pourraient changer la donne assez rapidement.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- L'inflation en Corée du Sud (novembre)

- Emplois non agricoles aux États-Unis (novembre)

- Le discours de Yi de la PBOC