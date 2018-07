Conférence de presse de la BCE - DIRECT 0 0 26/07/2018 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Conférence de presse suivant la réunion du Conseil Gouvernemental de la Banque Centrale Européenne à Francfort.



"La croissance est solide et généralisée, les incertitudes commerciales restent au premier plan."



"Confiant dans la convergence de l'inflation vers l'objectif même après la fin des rachats nets d'actifs."



"Un soutien monétaire reste nécessaire."



"La BCE reste prête à ajuster l'ensemble de ses instruments de politique monétaire en fonction des circonstances."



"Le ralentissement de la croissance est lié à des incertitudes, à des facteurs conjoncturels du côté de l'offre et à un commerce extérieur plus faible."



Mario Draghi :"La croissance est solide et généralisée, les incertitudes commerciales restent au premier plan.""Confiant dans la convergence de l'inflation vers l'objectif même après la fin des rachats nets d'actifs.""Un soutien monétaire reste nécessaire.""La BCE reste prête à ajuster l'ensemble de ses instruments de politique monétaire en fonction des circonstances.""Le ralentissement de la croissance est lié à des incertitudes, à des facteurs conjoncturels du côté de l'offre et à un commerce extérieur plus faible."

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue