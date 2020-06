Conférence de presse tenue par le Premier ministre Ludovic Orban, à l'issue de la visite Du Combinat sidérurgique Liberty Galati

Ludovic Orban: Monsieur le président Gupta, chère équipe de direction de Galați, chers collègues, Votre Excellence Monsieur l'Ambassadeur Noble, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et d'être témoin de la signature de cinq mémorandums qui, de mon point de vue, représentent un étape extrêmement audacieuse et importante pour l'avenir de l'usine de Galati, et non seulement pour l'avenir de l'usine de Galati, mais pour l'avenir de l'économie roumaine. Dans une période peu favorable - je vous rappelle qu'après l'ordonnance 114, le prix du gaz naturel et de l'électricité a été artificiellement augmenté pour les consommateurs industriels et que leur compétitivité et leur rentabilité ont été affectées du fait que les prix de l'énergie électrique et du gaz ont atteints des prix supérieurs aux prix d'achat des entreprises, des industries des pays européens les plus développés. À un moment où la crise épidémique a provoqué une crise économique, provoquant une contraction des économies européennes et une réduction de la demande du marché; également, à l'heure où la Commission européenne lance un projet, un programme extrêmement important pour l'Europe, à savoir le Green Deal, qui constitue plus une menace pour les industries polluantes qu'une source de compétitivité, que l'équipe qui possède et dirige l'usine de Galati prend des mesures extrêmement audacieuses, assumant l'objectif de transformer l'usine de Galati en ce qu'on appelle une usine verte, c'est-à-dire à zéro en termes d'émissions de dioxyde de carbone . La route que l'usine a commencée est une route sinueuse, une route qui nécessitera beaucoup d'investissements et, je dis dès le départ que, jusqu'à présent, le Gouvernement que je dirige a été extrêmement ouvert à la collaboration pour le bénéfice mutuel, et désormais, le gouvernement sera prêt à lancer des partenariats pour soutenir ces investissements extrêmement importants pour le développement de l'économie roumaine.

Même si la Roumanie est aujourd'hui un consommateur d'acier relativement modeste - nous consommons environ la même quantité d'acier que la République tchèque, si je ne me trompe pas, dans les conditions où la population de la Roumanie est double - les perspectives de développement sont évidentes. Ma prévision est que, tant sur le marché intérieur que sur le marché régional et en Europe en général, il existe des perspectives précises d'augmentation de la consommation d'acier.

Concernant les grands projets d'infrastructure, dans les dix prochaines années, la Roumanie investira plus de 40 milliards d'euros dans le développement des infrastructures de transport. Il y aura également un engagement à développer des infrastructures énergétiques d'au moins 25 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années. Notre objectif est de réindustrialiser la Roumanie, d'utiliser tous les leviers dont nous disposons pour attirer de nouveaux investissements, développer les capacités industrielles, réussir véritablement à produire de manière compétitive autant de choses en Roumanie que possible, en profitant de toutes les opportunités qui nous seront offertes par les développements sur les marchés européens et internationaux.

Pour cette raison, je tiens à assurer aux investisseurs de Liberty qu'ils font un investissement qui sera rentable à court, moyen et long terme. Je veux envoyer un message très clair: il est beaucoup plus facile de se développer industriellement quand on a une base, on a un pilier comme la production d'acier et surtout une production d'acier réalisée dans des conditions respectueuses de l'environnement et une production d'acier qui soit réalisée dans des conditions de compétitivité, car elle représente une base de développement industriel dans de très bonnes conditions.

Je ne suis pas surpris de voir le président de 'Dacia Renault', M. Dridi. Salutations, monsieur le président! Je suis convaincu qu'il n'est pas venu ici juste pour prendre un café ou pour se rencontrer ... Je suis convaincu qu'il y a de très larges discussions sur une collaboration industrielle. En tant que tel, je suis convaincu que l'avenir sonne bien à la fois pour l'usine de Galati, que pour l'économie roumaine. Succès dans vos efforts et comptez sur le soutien du gouvernement que je dirige!

Journaliste: Ajourd'hui même, un projet législatif qui empêche les privatisations en Roumanie a été adopté par le Parlement. Il s'agit, du fait que, pendant deux ans, si l'État roumain, a des parts dans une certaine usine, il ne peut pas les aliéner. Comment elle affecte ces projets en cours, cette loi qui est initiée par Șerban Nicolae et Titus Corlățeanu ?

Ludovic Orban: Vous savez, vous vous souvenez -< quelles farces ma femme a-t-elle encore faites> (film, ndrl), c'est en quelque sort comme ça, quelles autres farces la majorité parlementaire dirigée par le PSD a asoptées. Je ne connais pas le contenu de ce projet législatif. J'ai besoin de lire le projet de loi. Je peux vous dire avec certitude que nous allons l'attaquer devant la Cour constitutionnelle et que ce n'est pas le seul projet législatif né de l'esprit extrêmement sinueux de certains parlementaires du PSD, il existe de nombreux projets de ce type. Je ne vous donnerai qu'un exemple: nous sommes en train de coter Hidroelectrica en bourse. Nous sommes en négociation pour le développement de la capacité de la CEC, par l'entrée éventuelle d'un partenaire, d'un investisseur institutionnel, soit la BERD ou d'autres banques, nous sommes en train de conduire les procédures de cotation des autres sociétés que nous préparons, comment ne pas lister entreprises en bourse, comment ne pas penser que la privatisation peut être une solution pour revitaliser certaines entreprises qui ne fonctionnent pas, ce qui est évident, y compris à travers le système ... - c'est-à-dire si une entreprise entre en insolvabilité, pendant la procédure d'insolvabilité et qu'il y a un acheteur potentiel, pourquoi ne pas le laisser acheter l'entreprise et la laisser faire faillite. Honnêtement, je ne connais pas, je le répète, le projet de loi, mais d'après ce que vous me dites, cela ressemble vraiment à une aberration et nous l`attaquerons certainement à la Cour constitutionnelle.

Journaliste: Veuillez nous dire les termes du mémorandum conclu avec Romgaz, concernant la nouvelle usine de Galati, la valeur de l'investissement, quand l'investissement aura lieu, quelle puissance aura l'usine et aussi ce qu'il adviendra de l'ancienne centrale électrique? Je vous remercie.

Ludovic Orban: M. /.../ vous donne la réponse, pour que je ne me trompe pas.

Adrian Constantin Volintiru, directeur général de Romgaz: Bonjour. Oui, la question est bonne, très bonne. Je pense que, tout d'abord, nous devrons avoir une discussion d'étalonnage avec la direction de Liberty, parce que nous avons avancé, par exemple - nous pouvons dire n'importe quel type de puissance, 600 MW, 800 MW, il est certain que Liberty aura besoin d`une consommation de bande passante dans quelques années d'environ 350-400 MW. Nous verrons donc dans quelle mesure nous calibrons cette usine. N'oubliez pas qu'il existe des études de préfaisabilité, des études de faisabilité qui donneront les solutions exactes et optimales que nous suivrons. Pour l'instant, c'est tout, nous connaissons exactement la consommation de bande passante de Liberty et nous savons également qu'il est possible d'introduire de l'énergie dans le système énergétique national.

Reporter: Quelle serait la valeur de /.../?

Adrian Constantin Volintiru: Exactement, oui, donc seule l'étude de faisabilité peut nous le dire. Une centrale électrique dépend donc de sa taille, elle peut coûter entre 500 000 ou un million d'euros, peut-être plus d'un million d'euros MW. Être une grande centrale électrique coûtera moins cher sur MW.

Journaliste: /.../?

Adrian Constantin Volintiru: Les centrales électriques sont dans une procédure, oui. Et là, la réunion des créanciers, le Comité des créanciers décide de ce qui va se passer ensuite.

Journaliste: Le gouvernement contribuera-t-il également à cette construction?

Adrian Constantin Volintiru: Pour autant que je sache, le gouvernement contribue de toute façon en soutenant cette construction et plus que cela, si possible, l'implication d'Eximbank dans le financement de la construction, nous discuterons également avec les messieurs d'Eximbank.

Journaliste: M. le Premier ministre, le deuxième paquet de mesures économiques sera discuté demain lors de la réunion du gouvernement, il y avait aussi des mesures pour les grandes entreprises, les investissements green deal. Où en sommes-nous?

Ludovic Orban: Nous avons déjà adopté lors de la réunion du gouvernement de la semaine dernière le mémorandum qui jette les bases du programme d'aides d'État en garantissant des prêts à l'investissement ou des fonds de roulement pour les grandes entreprises. Il s'agit d'un régime par lequel nous garantissons des emprunts dans une proportion allant jusqu'à 90% et nous subventionnons les intérêts dans une proportion allant jusqu'à 50%. Le plafond initial de ce programme d'aides d'État, qui est une garantie d'aide d'État, est un plafond de huit milliards que nous sommes évidemment disposés à relever en cas de demande. Nous utilisons régulièrement des outils pour garantir le besoin de liquidités pour l'économie. L'un des gros problèmes que nous avons dans l'économie roumaine est dû au fait que les entreprises ne sont pas très financées par le marché boursier, car nous n'avons pas beaucoup d'entreprises cotées en bourse, du fait que le système financier-bancaire ne soutient pas pleinement les entreprises. -une proportion nécessaire. Il y a besoin d'autant d'outils que possible pour assurer une injection de liquidité aux entreprises et, surtout, pour assurer la fluidité des flux financiers dans les relations contractuelles entre entreprises. Nous attendons l'approbation de la Commission européenne, car tout régime d'aides d'État doit être approuvé par la Commission européenne. En principe, nous avons parlé et nous sommes optimistes. Immédiatement après l'approbation par la Commission européenne, nous adopterons l'acte normatif et le régime deviendra fonctionnel.

Journaliste: Quand une réponse pourrait-elle venir de la Commission européenne?

Ludovic Orban: Nous l`attendons bientôt, une semaine ou deux. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un régime, je dirais, nouveau, c'est un régime qui est également utilisé dans d'autres pays, un régime de garantie de crédit. Il est strictement lié aux procédures internes au niveau de la Commission européenne, à l'approbation, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous aurons de difficultés à approuver ce régime d'aides d'État.

Journaliste: Le dernier rapport de la Commission européenne montre que la Roumanie ne remplit plus aucun critère pour rejoindre la zone euro. Il s'agissait de stabilité des prix, mais aussi d'autres critères. Comment commentez-vous ces informations?

Ludovic Orban: Évidemment, il y a cinq critères que nous devons remplir pour entrer dans la zone euro. Évidemment, tous ces critères sont des critères liés à la santé de l'économie roumaine. Je vais vous donner l'exemple de l'inflation. Il y a une réduction de l'inflation que vous verrez à partir des données de l'Institut national de statistique. De même, en termes de taux de change, on constate que, bien que nous traversions une crise économique, il existe une relative stabilité, sinon une stabilité du taux de change dans le rapport leu-euro. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres indicateurs que nous devons respecter, nous allons de l'avant et visons à atteindre les objectifs nécessaires pour que la Roumanie remplisse les critères d'adhésion à la zone euro.

Journaliste: M. le Premier ministre, une autre question. Vous avez réussi à parler à M. Cîţu de cette affaire avec sa famille, s'il vous l'expliquait ...

Ludovic Orban: Avec quoi?!

Journaliste: Concernant le terrain, les terres restituées et je voulais vous demander si ...

Ludovic Orban: Mais demandez à M. Cîţu. Je suis convaincu que M. Cîţu n'a pas de problème et que tout ce qui est transmis via certaines stations n'a rien à voir avec la réalité.

Journaliste: Il avait annoncé qu'il aurait une discussion avec vous et vous fournirait les documents afin que vous puissiez voir s'il s'agissait d'un conflit d'intérêts ou non. Voilà pourquoi je demandais.

Ludovic Orban: Il ne s'agit de rien. Il n'y a aucun lien entre le ministre des Finances et un nouveau procès devant les tribunaux.

Journaliste: Je voulais vous demander ....

Ludovic Orban: Et il ne s'agit pas du ministère des Finances, il s'agit de l'ANAF et de l'ANAF Vâlcea, qui n'a même pas ... n'a pas refusé d'être partie, mais n'a rien à rechercher dans le processus. S'il vous plaît, dites!? Posez-moi des questions sur les problèmes actuels.

Journaliste: Je voulais vous poser des questions sur le prix du gaz, car vous avez parlé plus tôt. Le Conseil de la concurrence estime que la libéralisation du marché du gaz, et je vous cite exactement d'ici, doit entraîner une baisse des prix. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration..

Ludovic Orban: Que doit-il faire?

Reporter: La libéralisation du marché devrait entraîner une baisse des prix. Si vous êtes d'accord avec ...

Ludovic Orban: Je suis certainement d'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Et cela est, une fois de plus, dû au fait qu'un prix de vente maximum a été imposé en tant que producteur pour les producteurs de gaz et d'électricité, pour les consommateurs nationaux, les entreprises manufacturières ont voulu prendre le poids des consommateurs industriels, où il n'était pas plafonné.

Il s'agit de maintenir la rentabilité qui a été affectée par le plafonnement des prix pour le producteur en augmentant les prix de l'électricité et du gaz pour les consommateurs industriels, pour l'économie, affectant finalement la compétitivité de l'ensemble de l'économie roumaine. Avec la libéralisation du prix du gaz et de l'électricité, notamment après la mise en place de mesures de soutien aux consommateurs vulnérables, c'est-à-dire les familles à faible revenu qui doivent être soutenues pour payer la facture de gaz et d'électricité, la tendance sera à la baisse du prix. gaz.

Journaliste: Et si vous me permettez une question, parce que vous parliez de la situation économique actuelle, pouvez-vous nous dire quand vous feriez l'annonce de l'augmentation des pensions, à compter du 1er septembre? Merci.

Ludovic Orban: Je vous l'ai déjà dit cent fois auparavant. Nous travaillons sur la base d'analyses, sur la base de données, sur la base de prévisions sérieuses, sur la base d'études d'impact, etc. La première chose à faire est d'analyser la situation économique et budgétaire des six premiers mois, en fonction de la responsabilité budgétaire et budgétaire. Deuxièmement, une prévision à moyen et à long terme doit être faite concernant l'évolution de l'économie roumaine, qui doit être corrélée avec les perspectives d'évolution de l'économie européenne dans son ensemble, car la Roumanie est inextricablement liée à l'économie européenne. Nous avons 80% du volume des échanges avec les États de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Sur la base de ces données, nous saurons très clairement quelle sera la décision. Nous augmenterons les pensions, mais nous augmenterons les pensions autant que possible en termes de réalité économique et, surtout, nous augmenterons les pensions afin d'avoir la garantie que les pensions peuvent être versées et que les pensions ne peuvent être versées et non seulement jusqu`aux élections, comme veut le PSD, mais que les pensions majorées peuvent être payée en 2021 et 2022 et 2023 et 2024, sans affecter le budget, les budgets nécessaires aux projets d'investissement, sans affecter les ressources financières nécessaires au développement économique, au développement des infrastructures de transport, l'énergie, la santé, l'éducation, car la Roumanie a besoin d'air comme un investissement majeur dans tous ces domaines d'activité et sans cet effort d'investissement, nous risquons d'affecter les perspectives de développement à long terme de la Roumanie. À ce titre, nous augmenterons les pensions. À mesure que nous augmenterons les pensions, nous annoncerons quand nous aurons les données nécessaires. Si vous n'avez plus de questions ...

Journaliste: Oui, monsieur le Premier ministre.

Ludovic Orban: La dernière question.

Journaliste: Quelques précisions, parce qu'au final vous êtes ici, à Galați. Nous aimerions savoir clairement quelle est la contribution ou l'aide du gouvernement liée aux investissements à réaliser par la centrale au cours des 10 prochaines années, tant pour la construction de la centrale thermique que pour le mémorandum signé avec Eximbank. Y a-t-il des garanties gouvernementales ou non?

Ludovic Orban: Non, bien sûr, il y a des garanties ici.

Journaliste: Veuillez développer un peu.

Ludovic Orban: Bien sûr, il y a des garanties. Le niveau des garanties dépendra. Par exemple, l'investissement conjoint avec Romgaz, probablement lorsque la valeur exacte de l'investissement est définie et la répartition de l'investissement entre les investisseurs nous saurons sûrement combien ... Oui, sur tout type d'investissement, mais /.../. Le gouvernement est le partenaire de tout investisseur. De plus, nous développerons des régimes d'aides d'État pour soutenir les investissements green field, soit des investissements réalisés par des entreprises présentes sur le marché roumain, soit par des entreprises qui souhaitent venir investir en Roumanie car il est connu que dans l'analyse de la compétitivité des différents pays qui sont par les investisseurs potentiels, le montant de l'aide d'État est considéré comme un élément important, en plus d'autres éléments liés au développement des infrastructures, au système de tarification, aux coûts de main-d'œuvre et à tous les autres coûts qui sous-tendent les analyses qui sont effectuées. Ne me demandez pas de données concrètes maintenant, car je ne peux pas vous donner de données concrètes. Ce que je peux dire, c'est que toute ressource financière qui sera accessible au niveau européen pour les régimes d'aides d'État, afin d'assurer la production dans les nouvelles conditions de green deal, et pensez qu'ici, nous aurons un financement très important en termes de Just Transition Fund pour une transition juste, qui a grandi et nous disposerons de ressources importantes pour soutenir les investissements dans l'économie verte, nous allouerons toutes les ressources possibles pour soutenir les investissements dans le développement de capacités de production respectueuses de l'environnement.

Journaliste: Et lié au crédit bancaire? Vous avez dit qu'il y aura des garanties d'État.

Ludovic Orban: Il s'agit d'un crédit qui ... bien sûr, l'État offre des garanties. En fait, l'ensemble du régime d'aides d'État est destiné à la fois aux PME et aux grandes entreprises. Je vous remercie!