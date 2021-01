Conférence des Présidents d'Universi : Nomination du nouveau recteur à la tête de l'université turque de Bogaziçi

La Conférence des présidents d'université a vu son attention attirée sur la nomination du nouveau recteur à la tête de l'université turque de Bogaziçi. Elle entend l'émotion qu'elle suscite.

Consciente de la fragilité de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Turquie, la CPU redit sa vigilance à l'égard de toute atteinte à la liberté académique et sa solidarité avec tous les collègues qui seraient en difficulté pour accomplir leurs missions de formation et de recherche avec les garanties individuelles requises. Elle agira en lien avec les autres conférences nationales d'établissements chaque fois et partout où cela sera nécessaire.