"Confiance sans précédent" entre les USA et la Corée du Nord - KCNA

SEOUL, 1er juillet (Reuters) - La décision "courageuse" du président américain Donald Trump et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de se rencontrer dimanche dans la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées a créé une "confiance sans précédent" entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, rapporte lundi la KCNA.

L'agence de presse officielle nord-coréenne souligne que Kim et Trump ont convenu lors de leur entrevue dimanche de relancer les discussions entre Pyongyang et Washington en vue d'une dénucléarisation de la Corée, comme l'a annoncé dimanche le président américain.

Kim et Trump "ont convenu de rester en contact étroit à l'avenir" et de pousser en faveur de "discussions productives pour permettre une nouvelle avancée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne et dans les relations bilatérales", écrit la KCNA.

Le numéro un nord-coréen a déclaré que sa bonne entente avec le président américain avait permis d'organiser une telle rencontre en à peine une journée, et que cette relation allait continuer de produire des bons résultats, ajoute l'agence. (Joyce Lee; Jean Terzian pour le service français)