Confirmation de la croissance de Mediawan : +20,7% sur les 9 premiers mois 2019 à périmètre constant

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW):

Le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois 2019 s’élève à 240,7 M€, en croissance de +39,4% par rapport au chiffre d’affaires sur la même période en 2018. Cette progression résulte de la dynamique des sociétés de productions composant la division Originals et de la forte contribution en termes de revenus de « Playmobil, le film » pour Mediawan Animation. A périmètre constant, la croissance est de +20,7%.

Le T3 2019 connait un effet classique de saisonnalité, et enregistre un chiffre d’affaires de 52,0 M€ (équivalent au T3 2018), principalement porté par Thematics et Originals.

Chiffre d’affaires reporté sur les 9 premiers mois 2019

9 mois 2019 9 mois 2018 Croissance reportée Croissance à périmètre constant Mediawan Originals 80,7 52,0 55,2% 22,3% Mediawan Animation 56,7 12,1 370% 105% Mediawan Rights 24,4 28,8 -15,2% -7,5% Mediawan Thematics 78,8 79,4 -0,8% -0,8% Total 240,71 172,71 39,4% 20,7%

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « La dynamique de Mediawan confirme la pertinence de notre modèle unique alliant production et distribution, comme l’illustre notre première co-production franco-italienne « Le Village enchanté de Pinocchio ». Notre stratégie s’inscrit dans un secteur qui demeure porteur grâce à une demande croissante de contenus premium tant de nos partenaires historiques que des nouveaux acteurs sur le marché comme en témoignent nos récents accords avec Canal+ ou encore Amazon. 2019 nous a permis de consolider nos acquis, de créer un écosystème local puissant avec des contenus qui rencontrent de grands succès, mais aussi de construire des projets à vocation internationale. »

1 « inclut une contribution de 0,1 M€ du corporate center à fin septembre 2019 et 0,5 M€ à fin septembre 2018. ».

Mediawan Originals , qui regroupe désormais 21 labels de production en France et en Italie (avec les ajouts récents de FIT Production, Radar, et Nicole Collet Production), réalise un chiffre d’affaires de 80,7 M€ sur 9 mois en 2019 contre 52,0 M€ sur la même période en 2018.

84 heures de programmes premium ont été livrés depuis le début de l’année 2019. Sur le seul T3 2019, les principales livraisons sont 4 épisodes de la saison 2 des « Rivières Pourpres », le film « Demain est à nous » ainsi que la nouvelle saison de « Apocalypse : la guerre des mondes ». En Italie, Palomar a livré 6 heures de la seconde saison de « Il Supplente » à Discovery et le long-métrage « Famosa ».

Compte tenu de notre calendrier anticipé de productions, nous prévoyons entre 45 et 50 heures de nouveaux programmes livrés au T4 2019. Ceci conforte bien l’objectif donné en début d’année de livrer plus de 250 heures de programmes cumulés sur 2019 et 2020.

Mediawan Animation affiche un chiffre d’affaires de 56,7 M€ sur les 9 premiers mois 2019. Outre le film « Playmobil » livré au second trimestre, le groupe a produit et livré sur 9 mois 89 demi-heures de séries TV correspondant à 21 épisodes de « Miraculous », 33 épisodes de « Drôles de petites bêtes », 18 épisodes de « Sept nains et moi », 24 épisodes de « Denver », 13 épisodes de « Robin des bois » et 30 épisodes de « Power Players ».

Le chiffre d’affaires sur le troisième trimestre correspond à la livraison de 30 épisodes soit 8 « Miraculous », 5 « Sept nains et moi » et 17 « Power Players » dont le démarrage de la diffusion sur Cartoon Networks est très satisfaisant aux Etats-Unis.

Mediawan Rights , qui regroupe l’ensemble des activités de distribution de Mediawan, enregistre un chiffre d’affaires de 24,4 M€ sur 9 mois, en repli de 7,5% par rapport à la même période en 2018. La forte progression sur le T3 (+27%) permet de rattraper en partie l’effet de base observé sur le S1 (dû à une surpondération au premier semestre en 2018). La visibilité sur les ventes signées pour le T4 confirme la perspective d’une progression du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2019.

Comme depuis le début de l’année, des ventes importantes sont réalisées avec des séries policières (« Rex », « Une femme d’honneur », « Babylon Berlin »). Mediawan Rights mise également sur des séries premium européennes telles que « Missions », « Wonderland, the girl from the shore », « Moloch », « The War is over » ou anglo-saxonnes comme « Nomis » ou « The Poison Rose ».

Mediawan Thematics , spécialisé dans l’édition de chaînes et services digitaux associés, réalise sur les 9 mois un chiffre d’affaires de 78,8 M€, soit -0,8% par rapport à l’exercice précédent du fait de l’érosion des redevances payées par les opérateurs, compensée par des revenus publicitaires dynamiques à +21%.

Les chaînes du Groupe Mediawan continuent de proposer une offre attractive ciblant des publics de passionnés. « Toute l’Histoire » renforce sa position de leader (audience +34% sur les 4 ans et plus au T3 19 vs T3 18) avec notamment le nouveau magazine présenté par Gérard Miller : « Si j’avais vécu ». Par ailleurs, la distribution des chaînes et services s’est renforcée avec Vidéofutur – nouveau partenaire au T3 2019 – qui reprend 11 des chaînes du Groupe dans son offre basique étendue.

Notre visibilité sur le T4 2019, tant sur les livraisons de programmes que sur les ventes de distribution sécurisées, nous permet de confirmer nos perspectives annuelles de revenus et de résultat.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a levé 250M€ à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191113005690/fr/