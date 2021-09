Confrontée à une pénurie de routiers, Londres prête à des assouplissements

par Michael Holden

LONDRES, 25 septembre (Reuters) - La Grande-Bretagne devrait annoncer la délivrance de visas temporaires pour les chauffeurs routiers afin de répondre à une pénurie de main d'oeuvre qui a entraîné des rationnements dans certaines stations-services et suscite l'inquiétude parmi les distributeurs.

Alors que des queues commençaient à se former devant certaines stations-essence tôt samedi, le cabinet du Premier ministre Boris Johnson a dit réfléchir à des mesures temporaires pour résoudre les problèmes de pénuries de conducteurs de poids-lourds.

Selon plusieurs quotidiens, le gouvernement s'apprête à accorder jusqu'à 5.000 visas temporaires pour des routiers étrangers, une mesure que les groupes de logistique et de distribution réclament depuis plusieurs mois mais que le gouvernement avait jusque-là refusée.

Selon la fédération britannique du transport routier (RHA), la Grande-Bretagne a besoin de 100.000 routiers supplémentaires pour faire face à la demande.

La pénurie a été provoquée en partie par la conjugaison du Brexit et du Covid-19 et l'absence de formation et d'examen pendant environ un an.

"Nous réfléchissons à des mesures temporaires pour éviter tout problème immédiat mais les mesures que nous mettrons en place seront strictement limitées dans le temps", déclare une porte-parole de Downing Street dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions.

Les groupes pétroliers ont souligné qu'il n'y avait pas de pénurie de carburants, seulement des difficultés pour les acheminer jusqu'aux stations-essence tandis que plusieurs ministres ont mis en garde contre les achats-panique. (Version française Gwénaëlle Barzic)