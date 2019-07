Connect Airways : l'UE autorise l'acquisition de Flybe

08/07/2019 | 13:08

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du transporteur aérien régional britannique Flybe par Connect Airways, un consortium réunissant Virgin Atlantic, Stobart Aviation et Cyrus.



Cette autorisation est cependant subordonnée au respect intégral des engagements proposés par Connect Airways.



' L'enquête de la Commission a révélé que l'opération, telle que notifiée initialement, aurait conduit à des quasi-monopoles sur deux liaisons directes en Europe, à savoir les liaisons Birmingham-Amsterdam et Birmingham-Paris '.



Connect Airways a donc présenté une série d'engagements afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés par la Commission.



