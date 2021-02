RIO DE JANEIRO, 27 février (Reuters) - Le Brésil a enregistré samedi 1.386 décès liés au COVID-19 et 61.602 cas supplémentaires, selon les données du ministère de la Santé.

Il s'agit de la cinquième journée consécutive où le pays comptabilise plus de 1.300 morts et plus de 60.000 nouveaux cas.

Le bilan total depuis le début de l'épidémie s'établit à 254.221 décès. (Gram Slattery; Version française Elizabeth Pineau)