Conseil compétitivité: Franz Fayot plaide pour mettre la croissance durable et la numérisation au cœur du plan de relance européen

Le 15 mai 2020, le ministre de l'Économie, Franz Fayot a participé à une réunion par vidéoconférence des ministres européens de l'Économie consacrée à la sortie de crise liée à la pandémie COVID-19. Les débats des ministres avaient pour objectif d'alimenter le grand 'plan de relance' que la Commission européenne devra présenter au cours des prochaines semaines. La réunion s'est déroulée avec, en toile de fond, les derniers chiffres publiés par la Commission européenne, qui anticipe une contraction record de l'économie européenne de 7.5% en 2020. Le 'plan de relance' annoncé par la présidente von der Leyen devra reposer, entre autres, sur un nouveau 'fonds de relance', accessible aux pays et secteurs le plus touchés par la crise, et une proposition révisée de budget européen, qui mettra davantage l'accent sur l'investissement dans la numérisation et la croissance verte (Green Deal).

Lors de son intervention, le ministre de l'Économie, Franz Fayot a plaidé pour mettre la croissance durable et la numérisation au centre des investissements du 'plan de relance' de l'économie européenne: 'Nous devons saisir l'occasion pour être ambitieux en nous donnant les moyens nécessaires pour surmonter la crise. Vu la gravité de la situation, l'Europe a besoin d'un véritable 'Plan Marshall' doté d'une force de frappe conséquente'.

Les ministres ont également débattu au sujet des choix stratégiques à opérer en vue de stimuler l'activité industrielle au sein de l'UE et de renforcer les écosystèmes industriels européens. Le bon fonctionnement du marché intérieur et l'importance que celui-ci soit pleinement opérationnel était au cœur des discussions dans un contexte où la grande majorité des États membres ont récemment introduit des barrières temporaires.

'La crise nous offre une opportunité d'investir dans les technologies d'avenir et d'accélérer la transition de notre industrie vers un modèle plus durable et numérisé. Elle nous a aussi montré que l'Union européenne a besoin d'un marché intérieur sans entraves à la circulation des travailleurs, des biens et des services. La distanciation sociale liée au COVID-19 ne doit pas aller de pair avec une quelconque 'distanciation nationale'. Il est également primordial que l'UE devienne plus autonome dans des secteurs stratégiques comme les dispositifs médicaux ou les produits pharmaceutiques', a déclaré le ministre Fayot.

Communiqué par le ministère de l'Économie