Conseil économique social et environnement : 20 ans de la DDFE du CESE

Communiqué de presse

Paris, le 27 octobre 2020

20 ans de la DDFE du CESE

l'occasion de l'anniversaire de sa délégation aux droits des femmes et à l'égalité, le CESE revient sur 20 ans d'engagements féministes au

sein de l'assemblée

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) célèbre ce jour les 20 ans de sa délégation aux droits des femmes et à l'égalité (DDFE), en présence d'Élisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, et de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des Femmes, directrice France de l'ONG One.

Depuis sa création en 2000, sur le modèle des délégations homonymes de l'Assemblée nationale et du Sénat, la délégation aux droits des Femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental a notamment été à l'origine de plusieurs travaux précurseurs sur de nombreuses thématiques au cours des dernières années, comme par exemple :

Cet événement, qui débutera à 17h40 au CESE, réunira plusieurs personnalités issues d'horizons divers (politiques, militantes, artistes, journalistes...) autour de la place des femmes dans notre société et nos institutions, au cours de deux tables-rondes (programme en pièce-jointe), animées par Esther Reporter, journaliste & Youtubeuse.

Il sera ouvert par le Président du CESE, Patrick Bernasconi, et par la grande témoin Najat Vallaud- Belkacem, ancienne ministre des droits des Femmes. Il sera clôturé par Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.

Patrick Bernasconi, Président du CESE, déclare : « La délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE œuvre depuis sa création, il y a 20 ans, à mettre à jour les inégalités structurelles de genre et à élaborer des solutions concrètes pour promouvoir l'égalité des chances entre femmes et hommes. Une mission de la plus haute importance pour le CESE, et à plus forte raison dans le cadre du projet de