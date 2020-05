Conseil économique social et environnement : Avis du Conseil économique, social et environnemental

Communiqué de presse

Paris, le 27 mai 2020

Avis du Conseil économique, social et environnemental

Le CESE appelle l'Union européenne à accélérer la lutte contre la

déforestation importée

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté aujourd'hui son avis « Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée ».

La crise du Covid-19 a mis à jour des liens de causalité entre dégradation environnementale et émergence de nouvelles maladies. Pourtant, dans le même temps, la déforestation en Amazonie atteignait un nouveau record, avec la disparition de 1.202 kilomètres carrés de forêt de début janvier

fin avril 2020, soit une augmentation de 55% par rapport à la même période l'année dernière, selon des données de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE).

Les gigantesques incendies de forêts de ces derniers mois ont rappelé à l'opinion mondiale, et aux gouvernantes et gouvernants, la fragilité des forêts et l'urgence de mieux les préserver. Deuxième puits de carbone au monde après les océans, les biomes forestiers assurent pourtant des fonctions majeures dans la régulation climatique, le maintien de la biodiversité et la qualité de l'eau et des sols. Ils constituent une ressource indispensable à la vie de nombreuses populations.

Plusieurs scientifiques alertent sur le fait que l'apparition de ces nouvelles maladies, n'ayant initialement pas vocation à infecter l'homme, comme le paludisme, Ebola ou encore le coronavirus responsable du Covid-19, sont liées à l'anéantissement des écosystèmes, en particulier dans les zones tropicales, où ils sont détruits au profit de monocultures intensives.

De nombreuses pétitions en ligne appellent ainsi à une prise de conscience accrue et à une amplification de l'action de l'UE et de ses États membres en matière de lutte contre la déforestation, en soulignant la responsabilité des politiques commerciales des États et des entreprises ainsi que des modes de consommation des citoyennes et citoyens européens dans la situation actuelle. Au regard de cette mobilisation citoyenne, de l'actualité du sujet, ainsi que de la place croissante de la nécessaire transition écologique dans les travaux du CESE, l'enjeu de cet avis du CESE est de dresser un état des lieux de la manière dont l'Union européenne et ses États membres peuvent renforcer la lutte contre la déforestation « importée », inhérente au commerce mondial. Analysant les origines et les conséquences du phénomène, l'avis recense les dispositifs existants, pointe leurs limites et formule diverses préconisations pour éviter, réduire et en dernier ressort compenser la déforestation importée, parmi lesquelles :

Améliorer la cohérence des politiques européennes contribuant à la lutte contre la déforestation importée

Le CESE préconise d'adopter en 2020 un Plan d'action de l'UE contre la déforestation importée sous la responsabilité du Conseil européen, dont le suivi et la coordination seront confiés au vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert pour l'Europe, sous la supervision et le contrôle du Parlement européen.