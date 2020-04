Conseil économique social et environnement : Communiqué de Patrick Bernasconi et des membres du bureau du CESE

Communiqué de presse

Paris, le 28 avril 2020

Le Président et les membres du bureau

Communiqué de Patrick Bernasconi et des membres du bureau du CESE

Décès d'Édith Arnoult-Brill

Le Conseil économique social et environnemental a appris avec beaucoup de tristesse le décès d'Édith Arnoult-Brill, ancienne membre du Bureau du CESE et Secrétaire générale de la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) et présidente de la Fédération internationale des auberges de jeunesse "Hostelling International", survenu ce lundi 27 avril.

Professeur de sciences sociales, Édith Arnoult-Brill a notamment été Présidente du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (Fonjep) de 1993 à 1998, puis Présidente du Conseil national de la vie associative entre 2000 et 2011. Elle était également vice-présidente de la Fondation du Crédit Coopératif et membre du conseil d'administration de la Fondation de la Française des Jeux.

Je tiens à saluer la mémoire d'Édith Arnoult-Brill, figure clé du mouvement associatif en France, et membre éminente de la société civile organisée. Conseillère du CESE pendant deux mandatures de 2004 à 2015 et Vice-Présidente du bureau du CESE de 2011 à 2015, Édith Arnoult-Brill a beaucoup œuvré pour le rayonnement du Conseil. Elle fut une conseillère très impliquée dans les travaux de notre Assemblée, participant activement à plusieurs avis emblématiques rendus par le CESE, comme l'avis sur « la sécurisation des parcours professionnels » et l'avis sur « le fait religieux en entreprise ». Édith Arnoult-Brill a oeuvré toute sa vie à la défense de la jeunesse et aux intérêts des mouvements associatifs et plus particulièrement aux mouvements de l'éducation populaire. J'adresse toutes mes condoléances

à sa famille et à ses proches », a déclaré Patrick Bernasconi, Président du CESE.

Un hommage sera rendu lors de sa prochaine plénière par le CESE. Édith Arnoult-Brill était membre du CESE au titre de la cohésion sociale et territoriale et vie associative.

