Conseil économique social et environnement : Le CESE appelle le Gouvernement à davantage associer la société civile organisée, à quelques jours du déconfinement

Communiqué de presse

Paris, le 6 mai 2020

Le CESE appelle le Gouvernement à davantage associer la société

civile organisée, à quelques jours du déconfinement

Le Conseil économique social et environnemental a tenu cet après-midi une plénière extraordinaire en ligne, la première organisée par le CESE qui a poursuivi ses travaux durant le confinement, en présence de Marc Fesneau, Ministre chargé des relations avec le Parlement et le CESE. Le Ministre est venu présenter devant l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle, la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Le CESE rappelle le rôle de la société civile organisée face à la crise et alerte sur le risque d'une crise démocratique

Le Président du CESE, Patrick Bernasconi, a tenu à rappeler l'engagement des organisations dans le cadre de la crise : « Les 233 représentants de la société civile organisée - syndicats, associations, mutuelles, représentants d'entreprises, de défense de l'environnement - ont été aux cotés de nos concitoyens et de l'Etat, chaque jour depuis le 17 mars, et le seront demain ».

Il a invité le Gouvernement à associer et favoriser la participation de la société civile organisée et des citoyens, altertant sur le risque d'une « crise démocratique » : « Il est indispensable que la société civile soit associée aujourd'hui au travail sur les mesures du déconfinement tout comme il sera indispensable que demain elle travaille sur les mesures économiques, sociales et environnementale qui seront, nous le savons tous, indispensables ». Il a à ce titre rappelé la capacité du CESE à « bâtir des consensus dont nous connaissons tous la valeur inestimable en période de crise, en période de doute » et à associer les citoyens, rappelant le projet de réforme du CESE en Chambre de la participation citoyenne.

Les porte-parole des groupes rassemblant les 80 organisations représentées au CESE se sont à leur tour exprimés pour la première fois devant le Gouvernement sur le plan de déconfinement. [voir en pièce attachée les déclarations des groupes].

De nouvelles annonces sur les travaux du CESE : résolution spéciale à destination du Gouvernement, hôpital, ascenseur social et chômage de longue durée

Le Président du CESE a annoncé que le CESE souhaitait présenter prochainement une résolution à destination du Gouvernement, produit d'une réflexion de toutes les formations de travail sur les conséquences de la crise actuelle.

Il a également rappelé que le Conseil travaillait, parmi de nombreux sujets en cours entre autres, à la présentation de 3 avis, « engagés avant l'arrivée de l'épidémie, mais qui prennent aujourd'hui une importance toute particulière » :

Un avis sur « L'hôpital, au service du droit à la santé », dont le point de départ a été une pétition citoyenne aux centaines de milliers de signataires,